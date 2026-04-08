Rò rỉ thông tin về máy chơi game cầm tay đầu tiên của OnePlus

Những thông tin rò rỉ mới đây từ tài khoản Digital Chat Station đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi cho thấy OnePlus có thể đang âm thầm phát triển một thiết bị hoàn toàn mới - máy chơi game cầm tay chuyên dụng.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là bước đi đánh dấu lần đầu tiên hãng điện thoại Trung Quốc tiến vào thị trường gaming hardware, vốn đang ngày càng sôi động.

Theo hình ảnh được chia sẻ, thiết bị của OnePlus sở hữu ngoại hình khác biệt rõ rệt so với smartphone truyền thống với phần thân máy dày hơn đáng kể, đi kèm hai tay cầm tích hợp ở hai bên với màu tím nổi bật. Đây là thiết kế thường thấy trên các máy chơi game cầm tay, nhằm tối ưu cảm giác cầm nắm và giảm mỏi tay trong những phiên chơi kéo dài.

OnePlus được cho là đang phát triển máy chơi game cầm tay đầu tiên (Ảnh: Gizmochina).

Không chỉ dừng lại ở đó, thiết bị còn xuất hiện các nút vai đặt ở cạnh trên, tương tự các nút L và R trên tay cầm console. Chi tiết này cho thấy OnePlus đang hướng tới một hệ thống điều khiển mang tính chuyên sâu, phục vụ tốt hơn cho các tựa game yêu cầu thao tác nhanh và chính xác, đặc biệt là dòng game bắn súng cạnh tranh.

Tổng thể, thiết kế rò rỉ cho thấy OnePlus không đơn thuần biến smartphone thành thiết bị chơi game, mà đang phát triển một sản phẩm hoàn chỉnh với form factor riêng biệt. Điều này đồng nghĩa với việc hãng có thể đang đầu tư nghiêm túc vào phân khúc mới, thay vì chỉ thử nghiệm.

Thiết kế dày hơn smartphone, có tay cầm và nút vai chuyên dụng (Ảnh: Gizmochina).

Về cấu hình, thiết bị được đồn đoán rằng có thể được trang bị màn hình kích thước 8 inch, lớn hơn đáng kể so với điện thoại thông thường. Đi kèm là vi xử lý Dimensity thuộc phân khúc cao cấp của MediaTek, hứa hẹn mang lại hiệu năng đủ mạnh để xử lý các tựa game nặng với tốc độ khung hình cao và ổn định trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, thiết bị được kỳ vọng sẽ tích hợp viên pin dung lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu chơi game liên tục. Hệ thống tản nhiệt chủ động cũng có thể được trang bị, giúp duy trì hiệu suất khi máy hoạt động ở cường độ cao, đồng thời hạn chế tình trạng giảm hiệu năng do quá nhiệt.

Một điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận điều khiển. Thay vì sử dụng cần analog truyền thống như nhiều thiết bị handheld khác, OnePlus được cho là sẽ tập trung vào trải nghiệm điều khiển kiểu FPS, kết hợp giữa màn hình cảm ứng và các nút vật lý. Cách làm này phù hợp với những tựa game như BGMI, nơi tốc độ phản xạ và độ chính xác khi ngắm bắn đóng vai trò then chốt.

Thiết bị được đồn đoán sẽ được trang bị màn hình 8 inch và chip Dimensity cao cấp (Ảnh: Gizmochina).

Ngoài ra, thiết bị còn được cho là kế thừa nhiều công nghệ quen thuộc từ smartphone hiện đại, bao gồm màn hình tần số quét cao, khả năng cảm ứng đa điểm nhạy và các tùy chỉnh hiệu năng nâng cao. Đây là những yếu tố quan trọng giúp mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa mobile gaming và console handheld.

Ở thời điểm hiện tại, OnePlus vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến sản phẩm này. Tuy nhiên, việc xuất hiện các thông tin rò rỉ chi tiết cho thấy khả năng dự án đã đạt đến một giai đoạn phát triển nhất định.

Nếu sản phẩm thực sự được ra mắt, OnePlus có thể sẽ trở thành cái tên mới trong cuộc đua thiết bị chơi game cầm tay, nơi đang có sự góp mặt của nhiều hãng công nghệ lớn.