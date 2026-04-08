Samsung Galaxy Z Wide Fold rò rỉ thiết kế màn hình mới

Samsung được cho là đang phát triển một mẫu smartphone gập mới với thiết kế khác biệt, tạm gọi là Galaxy Z Wide Fold. Theo PhoneArena, những hình ảnh rò rỉ mới từ firmware One UI đã tiết lộ tỷ lệ màn hình của thiết bị này và cho thấy đây không phải là thay đổi ngẫu nhiên.

Galaxy Z Wide Fold có thể sở hữu tỷ lệ màn hình 4:3 (Ảnh: OnLeaks/Android Headlines).

Cụ thể, màn hình bên trong của thiết bị được cho là sẽ có tỷ lệ 4:3, thay vì gần vuông như trên các dòng Galaxy Z Fold trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc màn hình sẽ rộng hơn theo chiều ngang, mang lại trải nghiệm gần giống một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ khi mở ra.

So với Galaxy Z Fold 7 với tỷ lệ gần 1:1, thiết kế mới được cho là sẽ tối ưu hơn cho các tác vụ như xem video, đọc nội dung hoặc đa nhiệm.

Việc chuyển sang tỷ lệ 4:3 cũng cho thấy Samsung đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc tăng kích thước màn hình.

Theo PhoneArena, những hình ảnh này được phát hiện trong các tệp hệ thống của One UI, cho thấy Samsung đã bắt đầu chuẩn bị phần mềm cho thiết bị. Điều này phần nào củng cố khả năng sản phẩm sẽ sớm được ra mắt, có thể cùng thời điểm với các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip thế hệ mới.

Đáng chú ý, việc chuyển sang tỷ lệ màn hình rộng hơn được cho là có chủ đích. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các đối thủ như Apple cũng được đồn đoán phát triển smartphone gập với thiết kế tương tự. Một số nguồn tin nhận định Samsung có thể đang điều chỉnh thiết kế để cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ. Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức về sản phẩm cũng như định hướng thiết kế mới này.

Nếu các rò rỉ chính xác, Galaxy Z Wide Fold có thể mở ra hướng đi mới cho dòng smartphone gập của Samsung, ưu tiên trải nghiệm giải trí và làm việc thực dụng hơn.