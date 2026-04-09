iPhone màn hình gập có thể lỡ hẹn 2026

Ảnh bản dựng cho thấy thiết kế của iPhone Fold (Ảnh: Jon Prosser).

Chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, thường được giới thạo tin gọi là iPhone Fold, tiếp tục là một trong những sản phẩm được mong đợi nhất của thị trường di động.

Trước đó, một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng tại Trung Quốc cho biết Apple đã bước vào giai đoạn sản xuất thử, hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt từ tháng 7 để kịp ra mắt vào cuối năm.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất từ Nikkei Asia, được Reuters dẫn lại, cho thấy Apple đang gặp những thách thức kỹ thuật phức tạp hơn dự kiến trong quá trình kiểm thử. Các vấn đề này có thể khiến tiến độ sản xuất đại trà lô hàng đầu tiên bị chậm vài tháng, làm dấy lên lo ngại thiết bị sẽ lùi lịch giao đến đầu năm 2027.

Dù vậy, một nguồn tin mạnh hơn từ Mark Gurman của Bloomberg lại đưa ra góc nhìn tích cực hơn. Theo đó, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple vẫn đang bám sát kế hoạch ra mắt vào tháng 9/2026, cùng thời điểm giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và Pro Max.

Theo Bloomberg, điểm khó nhất nằm ở độ phức tạp của cụm màn hình gập và vật liệu bản lề mới, điều có thể khiến nguồn cung ban đầu bị hạn chế trong vài tuần đầu mở bán. Tuy nhiên, mốc ra mắt tổng thể vẫn chưa bị phá vỡ.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Fold chưa hẳn bị trì hoãn, nhưng rủi ro dời lịch bán thương mại hoặc khan hàng trong giai đoạn đầu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo các thông tin rò rỉ gần đây, điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iPhone Fold là nỗ lực loại bỏ gần như hoàn toàn nếp gấp màn hình, vốn được xem là nhược điểm cố hữu của smartphone gập hiện nay.

Apple được cho là sẽ sử dụng tấm kim loại phân tán áp lực kết hợp bản lề bằng vật liệu kim loại lỏng để giảm tối đa hiện tượng nhăn ở vị trí gập. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của sản phẩm khi đối đầu các mẫu máy từ Samsung hay Huawei.

Giới thạo tin cũng cho biết thiết bị sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch, trong khi màn hình chính khi mở ra đạt 7,8 inch, cho không gian hiển thị gần tương đương một mẫu iPad mini.

Về cấu hình, iPhone Fold nhiều khả năng sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2nm, modem kết nối C2 thế hệ mới, cùng cụm camera kép ở mặt sau.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Apple có thể quay lại với Touch ID đặt cạnh bên, thay vì tích hợp Face ID cho cả hai màn hình. Giải pháp này được cho là giúp hãng tối ưu không gian phần cứng và kiểm soát chi phí tốt hơn trên một thiết kế vốn đã rất phức tạp.

Mức giá của sản phẩm được dự đoán dao động từ 2.000 đến 2.500 USD, đắt hơn cả các phiên bản iPhone Pro Max hiện tại và đẩy thiết bị vào phân khúc siêu cao cấp.