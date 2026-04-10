Bảng xếp hạng Top 10 điện thoại bán chạy nhất quý IV/2025. Nguồn: Counterpoint Research

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy thị trường điện thoại toàn cầu quý IV/2025 tiếp tục nghiêng mạnh về phía Apple. Nhiều mẫu iPhone giữ các vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Theo đó, iPhone 17 Pro Max là điện thoại bán chạy nhất thế giới trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025, chiếm khoảng 5% tổng lượng máy bán ra toàn cầu. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường có hàng trăm mẫu điện thoại cạnh tranh.

Xếp ngay sau là iPhone 17 và iPhone 17 Pro, giúp Apple chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng. iPhone 16, dù đã ra mắt từ năm trước, vẫn duy trì sức hút và đứng thứ 4 toàn cầu.

Tổng thể, Apple có 5 đại diện trong Top 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới, bao gồm iPhone 16e ở vị trí thứ 8. Điều này cho thấy hệ sinh thái của hãng duy trì sức tiêu thụ ổn định ở nhiều phân khúc giá.

Samsung Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max (Ảnh: PhoneArena)

Kết quả này phản ánh xu hướng người dùng toàn cầu tiếp tục ưu tiên các thiết bị cao cấp, đặc biệt là dòng Pro và Pro Max.

Trái ngược với Apple, Samsung không có sản phẩm cao cấp nào xếp trong nhóm đầu.

Thay vào đó, các mẫu máy bán chạy nhất của hãng lại đến từ dòng Galaxy A. Cụ thể, Galaxy A56 đứng thứ 5, Galaxy A36 đứng thứ 6 và Galaxy A07 đứng thứ 7.

Đáng chú ý, Galaxy S25 chỉ xếp thứ 10, cho thấy các dòng cao cấp của Samsung chưa đạt kỳ vọng doanh số trong giai đoạn này.

Xu hướng này phản ánh thực tế thị trường: người dùng Android có xu hướng lựa chọn các thiết bị tầm trung với mức giá hợp lý, thay vì chi trả cho dòng điện thoại cao cấp.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của Redmi A5 ở vị trí thứ 9.

Đây là mẫu điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ nhưng vẫn lọt Top 10 toàn cầu, thậm chí vượt qua một số dòng Android cao cấp. Điều này cho thấy nhu cầu lớn tại các thị trường đang phát triển, nơi giá bán vẫn là yếu tố quyết định.

Theo Counterpoint, Top 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới quý IV/2025 đóng góp tới 23% tổng doanh số toàn cầu, cho thấy sự tập trung doanh số vào một số ít sản phẩm nổi bật.

Nhìn chung, bảng xếp hạng quý IV/2025 cho thấy Apple không chỉ dẫn đầu về thương hiệu mà còn chiếm ưu thế ở từng mẫu máy cụ thể. Trong khi đó, các hãng Android vẫn duy trì vị thế nhờ chiến lược tập trung vào phân khúc giá dễ tiếp cận.