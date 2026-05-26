OnePlus chuẩn bị ra tablet cỡ nhỏ, tham vọng cạnh tranh trực tiếp iPad mini

Theo nguồn tin rò rỉ từ leaker Abhishek Yadav, OnePlus đang phát triển một mẫu tablet màn hình khoảng 8,8 inch, sử dụng tấm nền OLED cùng tần số quét 144Hz. Đây là thông số thường xuất hiện trên các thiết bị gaming hoặc flagship cao cấp thay vì tablet cỡ nhỏ phổ thông.

Tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang, chuyển đổi ứng dụng hay hiển thị chuyển động trở nên mượt mà hơn đáng kể. Khi kết hợp với màn hình OLED, thiết bị được kỳ vọng mang lại trải nghiệm giải trí và đọc nội dung tốt hơn, đặc biệt với người dùng thích tablet nhỏ gọn để sử dụng bằng một tay.

Về hiệu năng, mẫu tablet mới được cho là sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 thay vì Snapdragon 8 Elite Gen 5 cao cấp hơn. Máy cũng được nhắc đến với RAM LPDDR4X, bộ nhớ chuẩn UFS 4.1 và cài sẵn Android 16 ngay khi bán ra.

Nếu thông tin trên chính xác, OnePlus dường như muốn xây dựng một thiết bị tập trung vào hiệu năng mạnh trong thân máy nhỏ gọn, hướng đến nhóm người dùng cần tablet phục vụ công việc di động, giải trí hoặc chơi game thay vì chỉ xem video cơ bản.

Các thông tin rò rỉ cũng cho biết tablet sẽ sở hữu camera sau 13MP và camera trước 8MP. Dù không quá nổi bật, thông số này được xem là đủ cho nhu cầu gọi video, học trực tuyến hoặc quét tài liệu.

Dung lượng pin được cho là khoảng 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W. Đây là mức công suất cao hơn nhiều tablet phổ thông hiện nay, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc lại.

Đáng chú ý, OnePlus được cho là đã chủ động tránh sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 vì chi phí linh kiện quá cao. Theo nguồn tin rò rỉ, riêng con chip này có thể có giá khoảng 280 USD, tương đương hơn 7,3 triệu đồng cho mỗi bộ xử lý.

Mức giá trên được xem là quá lớn đối với một mẫu tablet Android cỡ nhỏ. Việc chuyển sang Snapdragon 8 Gen 5 được cho là giúp OnePlus kiểm soát giá bán tốt hơn, đồng thời tránh đẩy thiết bị vào vùng giá quá gần với iPad mini 7.

iPad mini 7 đang được bán với giá khoảng 439 USD (tương đương khoảng 11,5 triệu đồng) tại một số nhà bán lẻ quốc tế và khoảng 13 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất tại Việt Nam. Thiết bị của Apple có lợi thế lớn nhờ chip A17 Pro và hệ sinh thái iPadOS được tối ưu cho tablet.

Ngoài khả năng chơi game tốt, iPad mini 7 còn hỗ trợ bàn phím và chuột ngoài, phù hợp với nhu cầu làm việc di động trên màn hình nhỏ. Đây vẫn là ưu thế khiến nhiều tablet Android gặp khó trong việc cạnh tranh trực tiếp.

Một yếu tố khác cũng khiến người dùng cân nhắc là thời gian hỗ trợ phần mềm. Theo nguồn tin rò rỉ, tablet của OnePlus có thể chỉ nhận khoảng 2 năm cập nhật Android lớn. Trong khi đó, các thiết bị iPad thường được Apple hỗ trợ lâu hơn đáng kể.

Nguồn tin còn cho biết iPad mini 8 có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay với chip A19 Pro hoặc thậm chí A20 Pro. Điều này khiến áp lực cạnh tranh dành cho OnePlus càng lớn hơn.

Nếu mẫu tablet OLED 144Hz mới xuất hiện đúng như tin đồn, đây có thể là nỗ lực đáng chú ý của OnePlus nhằm tạo ra đối thủ Android thực sự dành cho iPad mini. Dù vậy, với lợi thế về hệ sinh thái phần mềm, hiệu năng và thời gian hỗ trợ dài hạn, iPad mini vẫn được xem là đối thủ rất khó vượt qua ở phân khúc tablet nhỏ gọn hiện nay.