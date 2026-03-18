Loạt sản phẩm vừa bị Apple khai tử

Bên cạnh đó, công ty cũng âm thầm gỡ bỏ các sản phẩm đời cũ trên cửa hàng trực tuyến của hãng. Động thái này nhằm hướng người dùng đến các thiết bị thế hệ mới, đồng thời giúp dải sản phẩm của Apple trở nên gọn gàng và dễ hiểu hơn.

Danh sách các sản phẩm vừa bị Apple khai tử bao gồm:

- iPhone 16e (2025).

- iPad Air 11inch chip M3 (2025).

- iPad Air 13inch chip M3 (2025).

- MacBook Air 13inch chip M4 (2025).

- MacBook Air 15inch chip M4 (2025).

- MacBook Pro 13inch chip M5 và bộ nhớ 512GB (2025).

- MacBook Pro 14inch chip M4 Pro (2024).

- MacBook Pro 16inch chip M4 Pro (2024).

- MacBook Pro 14inch chip M4 Max (2024).

- MacBook Pro 16inch chip M4 Max (2024).

- Mac Studio chip M3 Ultra và bộ nhớ 512 GB (2025).

- Studio Display với chip A13 Bionic (2022).

- Pro Display XDR (2019).

- Pro Stand for Pro Display XDR (2019).

- Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).

Hầu hết sản phẩm mới được Apple ra mắt đều thay thế cho các mẫu cũ. Đơn cử, iPhone 16e được thay thế bởi iPhone 17e, trong khi các mẫu iPad Air M3 được thay thế bằng iPad Air M4.

Việc Apple ngừng sản xuất không đồng nghĩa sản phẩm bị bỏ rơi. Những thiết bị này vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ sửa chữa và hỗ trợ trong nhiều năm tới.