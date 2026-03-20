Cách thiết lập bộ nhớ RAM ảo giúp máy tính chạy Windows mượt mà hơn

Máy tính chạy Windows 11 nên có bộ nhớ RAM tối thiểu bao nhiêu?

Bộ nhớ RAM là một trong những thành phần quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của máy tính cá nhân. Đây là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời của hệ thống và các phần mềm đang hoạt động, quyết định khả năng xử lý đa nhiệm và độ mượt của thiết bị.

Hầu hết các loại laptop ngày nay đều trang bị RAM được hàn sẵn trên bo mạch chủ, không hỗ trợ người dùng nâng cấp bộ nhớ RAM (Ảnh: X).

Dung lượng RAM càng lớn, máy tính càng có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ, hạn chế tình trạng giật, lag khi mở nhiều ứng dụng hoặc làm việc với dữ liệu dung lượng lớn.

Ở thời điểm hiện tại, RAM 8GB vẫn được xem là mức tiêu chuẩn trên các dòng laptop giá rẻ chạy Windows. Tuy nhiên, mức dung lượng này đang dần trở nên hạn chế trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

Không ít người dùng cho rằng 8GB RAM vẫn đủ để đáp ứng các tác vụ cơ bản. Nhưng thực tế, phần mềm liên tục được nâng cấp, kéo theo yêu cầu lớn hơn về tài nguyên hệ thống.

Đáng chú ý, nhiều ứng dụng đã tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi dung lượng RAM đáng kể để xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị. Khi đó, 8GB RAM khó đáp ứng nhu cầu đa nhiệm hoặc các tác vụ nặng.

Về khả năng nâng cấp, người dùng máy tính để bàn có thể dễ dàng bổ sung RAM thông qua các khe cắm trên bo mạch chủ. Trong khi đó, phần lớn laptop hiện nay sử dụng RAM hàn cố định, không cho phép nâng cấp sau khi mua.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng nên chọn các mẫu laptop có bộ nhớ RAM tối thiểu 16GB để giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản và kéo dài thời hạn sử dụng (Ảnh minh họa: AI).

Điều này khiến việc lựa chọn cấu hình ngay từ đầu trở nên đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, laptop trang bị tối thiểu 16GB RAM là lựa chọn hợp lý để đảm bảo hiệu năng lâu dài. Mức dung lượng này đáp ứng tốt các nhu cầu từ văn phòng, duyệt web đến các tác vụ nặng hơn như lập trình, chỉnh sửa ảnh, video hoặc chơi game.

Với 16GB RAM, máy tính có thể vận hành ổn định khi mở nhiều tab trình duyệt, xử lý file dung lượng lớn hoặc chạy đồng thời nhiều phần mềm mà không gặp tình trạng treo máy.

Không chỉ với máy tính chạy Windows, người dùng MacBook cũng nên ưu tiên các phiên bản có từ 16GB RAM trở lên để khai thác tối đa hiệu suất và kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị.

Xử lý thế nào nếu đang sử dụng máy tính có bộ nhớ RAM thấp?

Nếu đang sử dụng máy tính chạy Windows với bộ nhớ RAM khiêm tốn, bạn có thể nhờ đến tính năng RAM ảo để tăng dung lượng bộ nhớ RAM, giúp máy tính hoạt động mượt hơn.

Bộ nhớ RAM ảo (Virtual RAM) là tính năng trên Windows cho phép sử dụng ổ cứng để mở rộng dung lượng bộ nhớ RAM vật lý.

Minh họa về cơ chế hoạt động của RAM ảo, là chuyển bớt dữ liệu trên bộ nhớ RAM qua ổ cứng để mở rộng dung lượng hoạt động (Ảnh: LC).

Cụ thể, khi hệ thống cần nhiều dung lượng bộ nhớ RAM cho các tác vụ nặng, Windows sẽ chuyển một phần dữ liệu từ RAM sang một tệp trên ổ cứng được gọi là page file hoặc swap file. Điều này sẽ giúp hệ thống có thể chạy nhiều chương trình cùng lúc mà không bị thiếu bộ nhớ.

Tính năng RAM ảo sẽ cho phép Windows chạy nhiều phần mềm và hoạt động mượt hơn, tránh tình trạng treo máy hoặc phần mềm bị ngưng hoạt động do hết bộ nhớ RAM. Tính năng này sẽ hữu ích trên các máy tính có bộ nhớ RAM thấp mà người dùng chưa có điều kiện để nâng cấp cấu hình hoặc máy tính không hỗ trợ gắn thêm RAM.

Lưu ý: Tính năng RAM ảo sẽ thực sự phát huy hiệu quả nếu máy tính được trang bị ổ lưu trữ dạng SSD có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh. Trong trường hợp máy tính vẫn sử dụng ổ cứng HDD với tốc độ đọc/ghi dữ liệu chậm, việc sử dụng RAM ảo có thể làm chậm tốc độ hoạt động của máy tính.

Hướng dẫn thiết lập dung lượng RAM ảo trên máy tính chạy Windows 11

Để thiết lập hoặc thay đổi dung lượng bộ nhớ RAM ảo trên máy tính chạy Windows 11, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích chuột phải vào nút "Start" trên Windows 11, chọn "Hệ thống" tại menu hiện ra. Hoặc bạn cũng có thể nhấn vào nút tìm kiếm trên Windows 11, điền từ khóa "xem thông tin RAM", sau đó chọn "Xem thông tin RAM" ở phần kết quả bên dưới.

- Tại cửa sổ "Hệ thống" hiện ra, bạn sẽ biết được máy tính của mình được trang bị bộ nhớ RAM dung lượng bao nhiêu và có cần thiết phải sử dụng tính năng RAM ảo hay không.

Tại đây, bạn nhấn vào tùy chọn "Thiết đặt hệ thống chuyên sâu".

- Chọn tab "Advanced" tại cửa sổ hiện ra, sau đó nhấn tiếp vào nút "Settings" ở mục "Performance".

- Tiếp tục chọn tab "Advanced" tại cửa sổ "Performance Options" hiện ra. Tại đây, bạn sẽ thấy mục "Virtual Memory", chính là dung lượng bộ nhớ RAM ảo mà Windows đã tự động thiết lập trên máy tính.

Bạn nhấn vào nút "Change" để thiết lập và thay đổi dung lượng bộ nhớ RAM ảo theo ý mình.

- Mặc định, Windows sẽ tự động thiết lập dung lượng bộ nhớ RAM ảo để phù hợp với dung lượng ổ cứng còn trống trên máy tính.

Sau khi nhấn vào nút "Change", bạn bỏ đi tùy chọn "Automatically manage paging file size for all drives", sau đó tùy chọn phân vùng ổ cứng muốn tận dụng dung lượng để làm RAM ảo cho hệ thống.

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng phân vùng hệ thống (phân vùng ổ đĩa C), sau đó nhấn vào tùy chọn "Custom size" để thiết lập dung lượng bộ nhớ RAM ảo. Tại mục thiết lập này, người dùng sẽ điền 2 thông số vào khung "Initial size" (Dung lượng ban đầu) và "Maximum size" (Dung lượng tối đa).

Bạn nên thiết lập dung lượng ban đầu tương đương với dung lượng RAM vật lý hiện có trên máy tính, còn dung lượng RAM tối đa nên gấp đôi dung lượng RAM vật lý. Chẳng hạn nếu máy tính của bạn có bộ nhớ RAM 8GB, hãy thiết lập "Initial size" ở mức 8GB (8.000MB) và "Maximum size" ở mức 16GB (16.000MB).

Cuối cùng nhấn nút "OK" để lưu lại thiết lập.

Khởi động lại máy tính để các thiết lập có tác dụng. Lúc này bạn có thể tiếp tục sử dụng máy tính để cảm nhận xem những thay đổi trong thiết lập bộ nhớ RAM ảo có phát huy hiệu quả hay không.

Lưu ý: Do bộ nhớ RAM ảo sẽ sử dụng dung lượng trống trên ổ cứng để thực hiện chức năng của RAM, do vậy bạn không thể thiết lập dung lượng RAM ảo lớn hơn dung lượng trống còn lại trên phân vùng ổ cứng đã chọn. Thông tin tại mục "Space available" sẽ cho bạn biết phân vùng ổ cứng đã chọn còn trống bao nhiêu dung lượng, dựa vào đó để thiết lập bộ nhớ RAM ảo cho phù hợp.