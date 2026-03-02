MWC 2026: Điện thoại robot sẽ lên kệ trong năm nay

Honor Robot Phone được hãng giới thiệu lần đầu vào tháng 10/2025. Trong đó, hệ thống camera chính của mẫu máy này tích hợp một cánh tay robot, có khả năng hoạt động tương tự bộ chống rung gimbal.

Honor Robot Phone sẽ được mở bán vào nửa cuối năm nay (Ảnh: The Verge).

Công ty cho biết đây là một dòng smartphone hoàn toàn mới, kết hợp AI với chuyển động cấp độ robot và khả năng ghi hình điện ảnh. Robot Phone hỗ trợ gọi video AI đa góc độ với khả năng theo dõi người dùng nhờ hệ thống điều khiển chuyển động.

Điện thoại robot còn có thể phản hồi bằng các thao tác như gật đầu, lắc đầu, thậm chí nhảy theo nhịp nhạc, mang đến trải nghiệm sống động và vui nhộn. Cảm biến camera có độ phân giải 200MP, tích hợp AI và hỗ trợ ổn định ba trục.

Theo CNBC, dòng sản phẩm này cho thấy nỗ lực của Honor trong phân khúc cao cấp. Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc có cơ hội để gia tăng khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu như Samsung và Apple, đặc biệt là ở các thị trường nước ngoài như châu Âu.

“Thiết bị này có tính mới lạ và nó có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy vậy, liệu đây có phải là một sản phẩm thành công về doanh số hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có giá bán", Francisco Jeronimo, phó chủ tịch tại công ty nghiên cứu thị trường IDC, nhận định.

Robot hình người đầu tiên do Honor phát triển (Ảnh: The Verge).

Bên cạnh Robot Phone, Honor còn công bố dòng sản phẩm điện thoại màn hình gập thế hệ mới với tên gọi Magic V6. Thiết bị sở hữu màn hình LTPO 2.0 kép với kích thước lần lượt 6,52 inch và 7,95 inch, tần số quét 120Hz.

Magic V6 có độ mỏng 8,75mm khi gập, đồng thời hỗ trợ khả năng kháng nước và bụi IP68/IP69. Máy tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng viên pin dung lượng 6.660mAh với công nghệ Silicon-carbon Blade Battery mới.

Chưa dừng lại, Honor còn tiết lộ robot hình người đầu tiên của hãng trên sân khấu của MWC năm nay. Robot của Honor sẽ tập trung vào việc hỗ trợ mua sắm, kiểm tra nơi làm việc và làm bạn đồng hành.

Hiện tại, công ty chưa công bố các thông tin chi tiết về thiết bị mới này. Tuy vậy, động thái trên cho thấy các công ty Trung Quốc đang có xu hướng mở rộng sang lĩnh vực robot. Trước đó, một gã khổng lồ công nghệ khác là Xiaomi cũng đã phát triển robot hình người có tên CyberOne.