Meta phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg

Các nguồn tin cho biết Meta đang huấn luyện bản sao AI dựa trên hình ảnh và giọng nói của Mark Zuckerberg. Bản sao AI này cũng sẽ học hỏi cử chỉ, giọng điệu và các phát ngôn công khai của ông, “để nhân viên có thể cảm thấy gắn kết hơn với người sáng lập thông qua các tương tác với nó”.

Meta đang phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg để hỗ trợ CEO giải quyết các công việc hàng ngày (Ảnh: Business Insider).

Theo Financial Times, nếu thử nghiệm với Zuckerberg thành công, Meta có thể bắt đầu cho phép người dùng sáng tạo ra bản sao AI của chính họ.

Năm 2024, Meta đã trình diễn một phiên bản thử nghiệm về bản sao nhân vật AI. Họ cho phép người dùng tạo ra các phiên bản AI của chính mình để tương tác với các bình luận của người theo dõi trên Instagram.

Người dùng trên Meta cũng có thể tạo ra các chatbot do AI tùy chỉnh. Tuy vậy, đến đầu năm nay, công ty đã bắt đầu ngăn chặn thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm này.

Zuckerberg được cho là đã trực tiếp tham gia vào việc huấn luyện bản sao AI. Ông cũng dành 5-10 giờ mỗi tuần để lập trình cho các dự án AI khác của Meta và tham gia vào các đánh giá kỹ thuật.

Trước đó vào tháng 3, một báo cáo từ Wall Street Journal tiết lộ Zuckerberg đang phát triển một trợ lý AI của chính mình để giúp ông hoàn thành các công việc. Tuy vậy, dự án này được cho là tách biệt hoàn toàn với nhiệm vụ mà Meta đang thực hiện.