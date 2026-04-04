Messenger.com sẽ ngừng hoạt động tại Việt Nam từ 16/4

Thông báo của Meta khi người dùng truy cập vào Messenger.com (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, khi truy cập vào Messenger.com, nhiều người dùng Việt Nam sẽ nhận được thông báo từ Meta với nội dung: “Messenger.com sẽ chuyển sang fb.com/messages vào ngày 16/4/2026. Chúng tôi biết các cuộc trò chuyện của bạn rất quan trọng và bạn không cần phải lo lắng. Bạn vẫn có thể tiếp tục chat trên Facebook và ứng dụng”.

Sau thời gian này, bất kỳ ai muốn gửi và nhận tin nhắn trên trình duyệt web sẽ cần sử dụng giao diện nhắn tin của Facebook.

"Sau khi Messenger.com ngừng hoạt động, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến facebook.com/messages để họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện", Meta cho biết.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Messenger trên điện thoại thông minh.

Đối với những người dùng Messenger mà không liên kết với tài khoản Facebook thì chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua ứng dụng di động.

Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể khôi phục lịch sử trò chuyện trên bất kỳ nền tảng nào bằng mã PIN đã thiết lập khi tạo bản sao lưu lần đầu tiên trong Messenger, trong trường hợp người sử dụng quên mã PIN vẫn có thể đặt lại.

Trước đó, Meta đã ngừng hỗ trợ các ứng dụng Messenger độc lập dành cho máy tính để bàn trên Windows và Mac.

Trang tin TechCrunch đưa tin rằng, từ góc độ kinh doanh, điều này giúp giảm chi phí bảo trì của Meta vì số lượng nền tảng cần hỗ trợ sẽ ít hơn.

Messenger ban đầu được ra mắt với tên gọi “Facebook Chat” vào năm 2008, trước khi Facebook (nay là Meta) tách thành một ứng dụng độc lập vào năm 2011.

Trong nhiều năm, công ty đã định vị Messenger là một ứng dụng riêng biệt với Facebook, thậm chí còn loại bỏ tính năng trò chuyện khỏi ứng dụng di động chính của Facebook vào năm 2014 để khuyến khích người dùng tải xuống Messenger.

Tuy nhiên, Meta đã thay đổi chiến lược vào năm 2023, bắt đầu tích hợp Messenger trở lại ứng dụng Facebook.