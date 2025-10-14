Mạng di động Local - Lựa chọn mới cho người dùng trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, nơi mọi hoạt động từ công việc, giải trí đến học tập đều gắn liền với Internet, người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một nhà mạng di động: tốc độ nhanh, dung lượng data dồi dào, giá cước hợp lý và trải nghiệm linh hoạt. Mạng di động Local ra đời để đáp ứng những nhu cầu của người dùng hiện nay.

Khi data (dữ liệu) trở thành yếu tố quan trọng của đời sống số

Thói quen sử dụng dữ liệu Internet chỉ trong vài năm trở lại đây đã thay đổi nhanh chóng. Theo ghi nhận vào tháng 2 từ Báo cáo toàn cảnh về thị trường Digital Việt Nam 2025 dựa trên nghiên cứu của We Are Social & Meltwater, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng Internet, chiếm 78,8% tổng dân số (101 triệu người).

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng người dùng Internet đã tăng thêm 0,3% (223.000 người). Trung bình mỗi người dành hơn 6 giờ/ngày để truy cập Internet trên các thiết bị sau: điện thoại thông minh 95,4% (tăng 0,9%), laptop hoặc máy tính cá nhân 60,1% (tăng 7%), máy tính bảng 30,2% (tăng 3,9%), tivi kết nối Internet 27,1% (tăng 5,2%)

Nắm bắt được xu hướng này, Local ra đời cung cấp các gói lưu lượng lớn data 4G, 5G tốc độ cao với chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với các sản phẩm hiện hữu trên thị trường, được tối ưu để đáp ứng thói quen “online mọi lúc” của giới trẻ và người làm việc trong môi trường số.

Mạng di động Local do Công ty cổ phần viễn thông ASIM (ASIM Telecom) phát triển, cung cấp dịch vụ viễn thông di động dựa trên hạ tầng sóng của MobiFone phủ 34 tỉnh thành toàn quốc (trước là 64 tỉnh thành cũ) và hệ sinh thái dịch vụ số trên ứng dụng myLocal.vn.

Mạng di động Local với nhiều gói cước phù hợp cho đa dạng các nhu cầu từ học sinh, sinh viên đến người lao động (Ảnh: Mạng di động Local).

Tiên phong nâng cấp trải nghiệm công nghệ cho người dùng

Một trong những điểm mạnh quyết định đến thành công của Local chính là tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi số với ứng dụng myLocal.vn, nổi bật trong xu hướng số hóa trải nghiệm người dùng cuối đối với các đơn vị viễn thông di động.

Khách hàng có thể dễ dàng mua SIM và các gói cước của Local trên website chính thức của mạng di động Local hay trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktokshop, lựa chọn SIM vật lý hoặc eSIM tuỳ theo nhu cầu mà không cần phải đến cửa hàng.

Nếu mua e-SIM, người dùng sẽ nhận được SIM để thực hiện cài đặt và kích hoạt mà không cần chờ đợi thời gian vận chuyển.

Nếu như trước đây, khi cần thực hiện kích hoạt SIM mới, người dùng cần phải ra cửa hàng hoặc đến các điểm cung cấp dịch vụ của nhà mạng, thì với Local, tất cả chỉ diễn ra nhanh chóng trên ứng dụng myLocal.vn.

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký thông tin thuê bao chính chủ và xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trực tuyến ngay tại nhà, cơ quan hay bất cứ đâu một cách dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật thông tin với hệ thống công nghệ từ Local.

Trong quá trình sử dụng, người dùng cũng có thể thực hiện đăng ký thay đổi dịch vụ, đăng ký thêm dịch vụ hay hủy dịch vụ trực tuyến thông qua ứng dụng myLocal.vn tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Mọi tác vụ được thực hiện thông qua ứng dụng myLocal.vn (Ảnh: Mạng di động Local).

Local - Nhà mạng phát triển với mô hình mạng di động “Hướng data”

Sự xuất hiện của mạng di động Local cho thấy hướng đi mới trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam với mô hình mạng di động “Hướng data” (Data-first).

Ở các quốc gia phát triển, nhiều nhà mạng viễn thông đã thành công khi tập trung vào các nhóm người dùng cụ thể để mang lại trải nghiệm linh hoạt và cá nhân hóa hơn.

Tại Việt Nam, Local được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng, đồng thời tạo động lực đổi mới cho toàn ngành trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí và đẩy mạnh số hóa.

Trong kỷ nguyên mà kết nối internet trở thành nền tảng của nhiều hoạt động, mạng di động Local nổi lên như một lựa chọn thế hệ mới của kỷ nguyên số, mạng di động lấy người dùng làm trung tâm, cung cấp data với giá hợp lý và số hóa trải nghiệm khách hàng.