Cách xem trực tiếp 2 trận chung kết của tuyển bóng đá Việt Nam ở SEA Games

Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam có cơ hội giành đồng thời huy chương vàng ở cả hai nội dung nam và nữ tại một kỳ SEA Games. Trước đó, thành tích này từng được thiết lập tại SEA Games 30 năm 2019 tổ chức ở Philippines và SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà Việt Nam.

Để đạt được điều này, các cô gái của chúng ta sẽ phải vượt qua đội tuyển nữ Philippines trong trận chung kết diễn ra vào 19h30 ngày hôm nay. Sau đó, đội tuyển U22 nam Việt Nam sẽ phải vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết diễn ra vào 19h30 tối mai.

Các cô gái Việt Nam có cơ hội phục thù trước đội tuyển Philippines tại trận chung kết để giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển nữ Việt Nam từng nhận thất bại đáng tiếc trước tuyển nữ Philippines ở vòng bảng, khi để thủng lưới bởi bàn thua ở những phút cuối trận, dù trước đó thi đấu lấn lướt. Trận chung kết diễn ra vào tối nay được xem là cơ hội để các cô gái Việt Nam phục thù và khẳng định vị thế xứng đáng với tấm huy chương vàng.

Cả hai trận chung kết đều được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong trường hợp không thể theo dõi trực tiếp trên TV, độc giả có thể tham khảo các giải pháp dưới đây để xem trọn vẹn hai trận đấu trên smartphone và máy tính, qua đó cổ vũ các cầu thủ nước nhà.

Đối với người dùng smartphone

Nếu muốn xem 2 trận chung kết bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33 trên smartphone, bạn có thể nhờ đến VTV Go, ứng dụng chính thức của Đài truyền hình Việt Nam cho phép người dùng xem trực tuyến các kênh truyền hình do VTV phát sóng.

Download phiên bản ứng dụng dành cho Android tại đây và phiên bản dành cho iOS tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt VTV Go, từ giao diện chính của ứng dụng, bạn có thể nhấn vào hình ảnh trận đấu chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, lập tức ứng dụng sẽ chuyển đến kênh VTV Cần Thơ, là kênh truyền hình trực tiếp và phát sóng các môn thi đấu tại SEA Games 33.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn chọn “VTV Cần Thơ” tại danh sách các kênh của VTV ở phía dưới để chuyển đến xem nội dung của kênh này.

Đối với người dùng máy tính

Trong trường hợp muốn theo dõi trực tiếp trận đấu trên máy tính, bạn có thể truy cập trang web trực tuyến của kênh VTV Cần Thơ tại đây.

Với sự giúp đỡ của những công cụ kể trên, hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ các trận chung kết bóng đá nam và nữ để cổ vũ cho các chàng trai, cô gái của đội tuyển Việt Nam giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 33.