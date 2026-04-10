MacBook Neo lên kệ tại Việt Nam, cạnh tranh laptop Windows phổ thông

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại nhiều đại lý, lượng người dùng quan tâm đến MacBook Neo tương đối cao. Thậm chí, khi đặt mua trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng hiện phải chờ 2-4 tuần để có thể nhận được máy.

MacBook Neo khan hàng khiến thời gian giao máy kéo dài (Ảnh chụp màn hình).

"MacBook Neo hướng đến người dùng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những khách hàng lần đầu tiếp cận MacBook. Ngay sau khi được giới thiệu, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường trong bối cảnh nhu cầu sở hữu thiết bị phục vụ học tập và làm việc ngày càng gia tăng", đại diện FPT Shop nhận định.

MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của điện thoại. Cụ thể, thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy có dung lượng RAM 8GB cùng với đó là tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.

"Thông thường, hành vi mua sắm laptop không mang tính cấp bách như các sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, MacBook Neo lại cho thấy sức hút lớn khi được khách hàng đón nhận tích cực ngay từ giai đoạn đầu. Ở thời điểm mới đăng ký nhận thông tin, đã có gần 4.000 khách hàng quan tâm và đăng ký trước khi sản phẩm mở bán", đại diện CellphoneS chia sẻ.

Ngoại hình tổng thể của MacBook Neo gần như tương đồng với những chiếc MacBook Air hiện tại. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở màn hình khi không có phần khuyết đỉnh.

Máy chỉ có duy nhất một phiên bản màn hình với kích thước 13 inch. Các cạnh có độ dày tương đương nhau. Thiết bị sở hữu 2 cổng USB-C và một giắc cắm tai nghe 3,5mm. Máy được trang bị camera trước 1080p và cung cấp thời lượng pin 16 giờ.

MacBook Neo tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các nhà sản xuất máy tính Windows (Ảnh: Đoàn Thủy).

"Trước đây, mức giá là một trong những rào cản lớn nhất khi người dùng cân nhắc chuyển sang MacBook. Với giá khởi điểm từ 16 triệu đồng, MacBook Neo đang tiệm cận với mức chi tiêu phổ biến của học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông.

Điều này giúp mở rộng đáng kể tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple”, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo cung cấp 4 tùy chọn màu sắc gồm bạc, hồng, vàng và xanh. Thiết bị có giá bán khởi điểm từ 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 19 triệu đồng cho bản 512GB. Thậm chí, nhóm người dùng học sinh, sinh viên còn có thể tiếp cận với dòng sản phẩm này với mức giá từ 14 triệu đồng.