Doanh nghiệp, cá nhân không được dùng phần mềm, nội dung lậu

Nhiều trang web hướng dẫn người dùng tải phần mềm vi phạm bản quyền (Ảnh: Trung Nam).

Cụ thể, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành văn bản số 314/BQTG-QL&HTQT gửi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Văn bản này nhằm triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại văn bản này, Cục Bản quyền tác giả đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chủ động rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ.

Cơ quan quản lý đề nghị các đơn vị không sử dụng các chương trình máy tính không có bản quyền, không được khai thác, sử dụng trái phép quyền tác giả và quyền liên quan đối với các loại hình tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng.

Trước đó, tại Công điện số 38/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp.

Chỉ đạo đặc biệt hướng tới việc triệt phá các website chuyên cung cấp phim, nhạc lậu và các nền tảng xuyên biên giới vi phạm bản quyền.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chỉ vài ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng, không gian mạng đang dần có những chuyển biến rõ rệt, nhiều website phim lậu đã chủ động dừng hoạt động.

Song song với đó, hàng loạt trang chuyên đăng tải, chia sẻ đường dẫn tải game lậu và game Việt hóa lớn của Việt Nam cũng đồng loạt đóng cửa.

Trong nhiều năm qua, vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng tại Việt Nam diễn ra nhức nhối và chưa giải quyết được triệt để. Đáng chú ý, mỗi khi một tên miền bị chặn, hàng chục tên miền phụ lại mọc lên.

Chỉ đạo mới nhất từ người đứng đầu Chính phủ không chỉ dừng lại ở việc chặn truy cập kỹ thuật, chiến dịch lần này nhắm thẳng vào các tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Theo chuyên gia an ninh mạng Trương Đức Lượng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC), những website lậu chính là "đất diễn" lý tưởng cho kẻ gian, các đối tác quảng cáo thường xuyên lợi dụng kẽ hở để đăng tải nội dung giả mạo, đính kèm mã độc nhằm khai thác lỗ hổng trên thiết bị của người truy cập.

“Rủi ro lớn nhất mà người dùng phải đối mặt là việc bị lây nhiễm mã độc hoặc bị dẫn dụ tới các website giả mạo ngân hàng sau khi "click" vào các quảng cáo hấp dẫn. Kịch bản phổ biến hiện nay là các đối tượng treo banner quảng cáo gây tò mò, dẫn dụ người dùng chuyển hướng sang một website khác. Tại đây, nạn nhân có thể bị lừa cài đặt các phần mềm không mong muốn”, chuyên gia Trương Đức Lượng chia sẻ.

Báo cáo từ Media Partner Asia cho thấy, vi phạm bản quyền trực tuyến tại Việt Nam gây thất thoát 348 triệu USD (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng) năm 2022, con số này có thể tăng lên 456 triệu USD vào năm 2027.

Bên cạnh đó, người dùng khi truy cập vào các trang web này thường xuyên đối mặt với mã độc, virus và các hình thức lừa đảo từ những quảng cáo cá độ, cờ bạc bất hợp pháp.