Clip “cô gái bất ngờ nhảy khỏi taxi đang chạy” nổi bật tuần qua

Cô gái nhảy khỏi taxi đang di chuyển

Camera hành trình trên một ô tô ở thành phố Klang (Malaysia) đã ghi được khoảnh khắc một cô gái ngồi ở ghế sau đã bất ngờ mở cửa và nhảy khỏi chiếc xe taxi đang di chuyển. Cô gái bị lăn nhiều vòng trên đường, sau đó hốt hoảng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Một người đi xe máy đã chở cô gái đến phòng khám ở gần đó để kiểm tra sức khỏe. Cô gái chỉ bị một vài vết trầy xước trên cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái cho biết cô phát hiện tài xế thường xuyên liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu không rõ lý do, khiến cô lo ngại tài xế có hành động biến thái nên tìm cách chạy trốn.

Tài xế chiếc taxi sau đó đã chủ động trình báo với cảnh sát để phủ nhận mọi cáo buộc của nữ hành khách. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Người phụ nữ thoát chết may mắn khi suýt bị lốp xe tải văng trúng

Một chiếc lốp cỡ lớn văng ra từ xe tải, lao nhanh vào một cửa hàng tạp hóa ven đường. May mắn chiếc lốp chỉ bay lướt qua một người phụ nữ đang đứng bên trong cửa hàng, khiến người này bị ngã xuống.

Nếu người phụ nữ bị chiếc lốp văng trúng, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Gió lốc bất ngờ xuất hiện tại Lào Cai, suýt gây tai nạn nghiêm trọng cho trẻ em

Chiều 7/5, một trận gió lốc mạnh đã bất ngờ xuất hiện tại xã Nậm Chày (Lào Cai) khiến nhiều em học sinh tại một trường tiểu học phải hốt hoảng bỏ chạy tìm chỗ nấp.

Gió mạnh đã xô ngã nhiều em học sinh, trong đó một cậu bé bị chiếc bàn inox bị gió thổi văng trúng, nhưng may mắn em không bị thương.

Robot hình người gây chú ý đi mua sắm tại trung tâm thương mại

Nhiều người có mặt tại một trung tâm thương mại ở thành phố Kaunas (Litva) đã rất thích thú khi nhìn thấy một robot hình người đang tự mình đi mua sắm.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy robot hình người này mang giày thể thao, trên tay cầm một bó hoa và xách theo túi mua hàng. Robot di chuyển một mình và có thời điểm dừng lại để giao tiếp với những người khác.

Khoảnh khắc máy bay quẹt trúng xe tải khi chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng

Chiếc máy bay Boeing 767 của hãng hàng không United Airlines trong khi đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Newark Liberty (bang New York, Mỹ) thì bánh đáp phía sau va quệt với thùng của một chiếc xe tải đang di chuyển trên cao tốc gần sân bay.

Chiếc máy bay sau đó còn quẹt trúng một cột đèn trên đường cao tốc, nhưng may mắn vẫn hạ cánh thành công. Toàn bộ 231 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn.

Vụ va chạm khiến chiếc xe tải suýt bị lật, bánh trước phát nổ, nhưng tài xế của chiếc xe không bị thương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, nhưng nhiều khả năng sự xuất hiện của gió ngang đã khiến chiếc máy bay bị mất độ cao đột ngột, dẫn đến va chạm.

Nhóm học sinh xử lý kịp thời khi tài xế xe buýt bất tỉnh khi đang cầm lái

Camera giám sát bên trong xe buýt chở học sinh của trường trung học quận Hancock (bang Mississippi, Mỹ) đã ghi lại khoảnh khắc nữ tài xế 45 tuổi đã bất ngờ lên cơn hen suyễn khi đang cầm lái, khiến bà bất tỉnh trong khi chiếc xe vẫn di chuyển.

Khi phát hiện tình huống, các học sinh trên xe đã phối hợp cùng nhau để xử lý. Một học sinh nhanh chóng lao đến giữ vô lăng, trong khi một người khác đạp phanh và một học sinh gọi điện đến số cứu hộ khẩn cấp để nhờ hỗ trợ.

Sự phối hợp nhịp nhàng của nhóm học sinh đã giúp ngăn chặn một vụ tai nạn nguy hiểm. Nữ tài xế sau đó được cấp cứu kịp thời và không quên gửi lời cảm ơn đến nhóm học sinh đã hỗ trợ mình.

Bé trai sống sót thần kỳ sau cú ngã từ tầng 6

Một bé trai 5 tuổi sống tại thành phố Cám Châu (Trung Quốc) đã bị ngã khỏi cửa sổ căn hộ của mình ở tầng 6 của một căn chung cư cao tầng, nhưng may mắn rơi trúng chuồng cọp ở tầng 4 và bị mắc kẹt tại đây.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được gọi đến hiện trường. Các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận cậu bé từ cửa sổ tầng 5 và liên tục trấn an để cậu bé không hoảng loạn, tránh bị ngã xuống dưới.

Sau quá trình giải cứu căng thẳng, cậu bé đã được đưa vào trong an toàn. Tình trạng sức khỏe của cậu bé ổn định và không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Những người leo núi hốt hoảng bỏ chạy khi núi lửa đột ngột phun trào

Sáng 8/5, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera (Indonesia) đã bất ngờ phun trào, tạo nên một cột khói và tro bụi cao khoảng 10 km. Vụ phun trào xảy ra khi có nhiều du khách đang leo núi, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 10 người bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã nhanh chóng sơ tán các du khách và tìm kiếm những người bị mất tích.

Trên thực tế, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm leo núi từ cuối tháng 4 do xuất hiện các hoạt động địa chấn, nhưng nhiều du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm, cố tình leo lên núi để tiếp cận miệng núi lửa.

Cáp an toàn bị đứt khiến thiếu nữ 16 tuổi tử vong khi chơi trò mạo hiểm

Ngày 3/5, tại khu du lịch thác Maliuyan (thành phố Hoa Dung, Trung Quốc), một nữ du khách 16 tuổi họ Lưu đã bị ngã tử vong khi chơi trò trượt dây mạo hiểm. Nguyên nhân được xác định là do cáp an toàn bị đứt ngay khi nữ du khách vừa rời khỏi bệ đứng, khiến nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống vách đá phía dưới.

Trước khi xuất phát, nạn nhân đã liên tục phàn nàn về việc cáp an toàn vẫn chưa buộc chặt, nhưng nhân viên khu vui chơi đã phớt lờ.

Hiện khu vui chơi đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.