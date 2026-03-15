Trên tay MacBook Neo: Máy tính đầu tiên của Apple sử dụng chip điện thoại

Trên tay MacBook Neo: MacBook đầu tiên của Apple sử dụng chip điện thoại (Video: Đoàn Thủy).

MacBook Neo được định vị ở phân khúc phổ thông, hướng tới những người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái macOS với mức chi phí thấp hơn so với các dòng MacBook Air hay MacBook Pro.

Theo thông tin công bố, MacBook Neo có giá khởi điểm khoảng 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi bản 512GB có giá khoảng 19 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là mẫu MacBook có mức giá dễ tiếp cận nhất của Apple từ trước tới nay.

Với định hướng này, MacBook Neo hướng tới nhóm người dùng như học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, những người chủ yếu sử dụng laptop cho các nhu cầu như soạn thảo tài liệu, học tập trực tuyến, duyệt web hoặc giải trí cơ bản.

Thiết kế quen thuộc

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, MacBook Neo vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc của Apple với khung vỏ nhôm nguyên khối. Chất liệu này mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp, đồng thời giúp máy có độ bền tốt hơn so với nhiều laptop phổ thông.

Thiết bị có trọng lượng khoảng 1,23kg, độ dày chỉ hơn 12mm. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng mang theo máy trong balo hoặc túi xách khi di chuyển hằng ngày.

Apple cũng mang đến 4 tùy chọn màu sắc gồm Silver, Blush, Indigo và Citrus. Các gam màu này hướng đến nhóm người dùng trẻ, tạo cảm giác tươi mới hơn so với những màu sắc truyền thống trên nhiều dòng laptop khác.

Màn hình 13 inch

MacBook Neo được trang bị màn hình Liquid Retina kích thước 13inch với độ phân giải 2.408 × 1.506pixel. Màn hình có độ sáng tối đa khoảng 500nit và hỗ trợ dải màu rộng, đủ đáp ứng nhu cầu xem video, học tập hoặc chỉnh sửa hình ảnh ở mức cơ bản.

Tỷ lệ màn hình 16:10 cũng giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn, đặc biệt hữu ích khi làm việc với tài liệu hoặc trình duyệt web.

Sử dụng chip A18 Pro

Điểm đáng chú ý trên MacBook Neo là việc Apple trang bị chip A18 Pro, con chip vốn xuất hiện trên các dòng iPhone cao cấp. Bộ xử lý này có CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, đi kèm Neural Engine phục vụ các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Việc sử dụng chip di động giúp Apple giảm chi phí sản xuất, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng đủ tốt cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày như duyệt web, xem video, làm việc văn phòng hay chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Máy đi kèm 8GB RAM dạng bộ nhớ thống nhất, cùng hai tùy chọn lưu trữ 256GB hoặc 512GB SSD. Đây là mức cấu hình phổ biến trong phân khúc laptop phổ thông.

Cổng kết nối và tính năng

MacBook Neo được trang bị hệ thống cổng kết nối tối giản gồm 2 cổng USB-C và một jack tai nghe 3.5mm. Trong đó, một cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3 và xuất màn hình ngoài.

Máy tích hợp camera FaceTime HD 1080p phục vụ nhu cầu gọi video hoặc họp trực tuyến. Đáng chú ý, tính năng Touch ID chỉ xuất hiện trên phiên bản 512GB, trong khi bản 256GB không được trang bị cảm biến vân tay.

Trackpad trên MacBook Neo hỗ trợ Multi-Touch, cho phép thực hiện các thao tác cử chỉ quen thuộc trên macOS. Tuy nhiên, thiết bị không được trang bị công nghệ Force Touch, vốn xuất hiện trên các dòng MacBook cao cấp.

Hệ thống loa stereo tích hợp mang lại âm thanh đủ dùng cho nhu cầu nghe nhạc, xem video hay tham gia các cuộc họp trực tuyến.

Thời lượng pin

MacBook Neo sử dụng viên pin lithium-polymer dung lượng khoảng 36,5Wh. Theo công bố của Apple, thiết bị có thể hoạt động lên đến 16 giờ xem video trực tuyến hoặc khoảng 11 giờ duyệt web trong điều kiện tiêu chuẩn.

Mức thời lượng pin này đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc hoặc học tập của người dùng.

Tổng kết

Thiết bị hướng tới nhóm người dùng phổ thông như học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng cần một chiếc laptop gọn nhẹ cho các tác vụ cơ bản như học tập, soạn thảo tài liệu hay duyệt web.

Dù không sở hữu cấu hình mạnh như các dòng MacBook Air hay MacBook Pro, sản phẩm vẫn mang lại trải nghiệm macOS quen thuộc cùng thiết kế đặc trưng của Apple.

Tuy vậy, việc sử dụng chip vốn dành cho điện thoại cũng khiến nhiều người dùng đặt câu hỏi về khả năng xử lý các tác vụ nặng hoặc làm việc chuyên sâu trên thiết bị này.

