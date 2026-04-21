Mac Studio M5 Ultra bất ngờ lùi lịch ra mắt vì khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu

Theo bản tin Power On mới nhất của Mark Gurman từ Bloomberg, mẫu Mac Studio M5 Ultra sẽ không thể ra mắt trong nửa đầu năm 2026 như kế hoạch ban đầu.

Thay vào đó, thời điểm công bố đã bị lùi đến tháng 10/2026, với nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ băng thông cao trên phạm vi toàn cầu.

Theo các báo cáo trước đó, nhu cầu về bộ nhớ tăng mạnh trong thời gian gần đây, chủ yếu do sự phát triển bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Những hệ thống này yêu cầu dung lượng RAM cực lớn để vận hành hiệu quả, đặc biệt trong các tác vụ AI cục bộ.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất hiện tại của ngành công nghiệp DRAM chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% tổng nhu cầu thị trường, và tình trạng này được dự báo có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Mac Studio M5 Ultra sẽ không ra mắt trong nửa đầu năm 2026 như kế hoạch ban đầu (Ảnh: Wccftech).

Dù Apple đã chủ động tìm cách đảm bảo nguồn cung linh kiện nhằm cạnh tranh với các đối thủ, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cho các sản phẩm cao cấp như Mac Studio M5 Ultra. Đây là dòng máy được kỳ vọng có thể trang bị tới 512 GB bộ nhớ thống nhất, một con số đặc biệt quan trọng đối với người dùng chuyên chạy các mô hình AI lớn.

Trong bối cảnh sản phẩm mới chưa thể xuất hiện, thị trường hiện tại cũng không mang đến nhiều lựa chọn thay thế. Trên Apple Store, các phiên bản Mac Studio M3 Ultra và Mac Studio M4 Max với cấu hình 256 GB bộ nhớ đều đã rơi vào tình trạng cháy hàng.

Ở phía hệ sinh thái Windows, lựa chọn gần nhất dành cho người dùng chuyên nghiệp là NVIDIA RTX PRO 6000, một card đồ họa cao cấp được trang bị 96 GB bộ nhớ GDDR7. Tuy nhiên, mức giá của sản phẩm này dao động từ 6.500 USD đến 9.500 USD, tương đương khoảng 171,7 đến 249,4 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá của Mac Studio, khiến đây không phải giải pháp dễ tiếp cận.

Một phương án khác là MacBook Pro M5 Max với tùy chọn 128 GB bộ nhớ thống nhất. Dù vậy, dung lượng này vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu chạy mượt mà các mô hình AI có quy mô hàng chục tỷ tham số trở lên, vốn đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

Để minh họa cho giới hạn phần cứng, một thử nghiệm gần đây cho thấy iPhone 17 Pro có thể chạy mô hình AI 400 tỷ tham số trực tiếp trên thiết bị với chỉ 8 GB RAM. Tuy nhiên, tốc độ xử lý chỉ đạt khoảng 0,6 token mỗi giây, mức hiệu năng quá thấp để có thể sử dụng trong thực tế, ngay cả khi mô hình đã được tối ưu hóa.

Việc Mac Studio M5 Ultra bị trì hoãn không chỉ là vấn đề riêng của Apple, mà còn phản ánh rõ nét sự mất cân đối giữa cung và cầu trong ngành công nghiệp phần cứng hiện đại. Khi AI tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, áp lực lên chuỗi cung ứng linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, sẽ ngày càng gia tăng.