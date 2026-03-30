Mac Pro bị “khai tử âm thầm” từ 2022: Apple đã tính trước mọi thứ?

Từng là biểu tượng sức mạnh tối thượng và niềm tự hào của giới chuyên nghiệp trong hệ sinh thái Apple, Mac Pro, dòng máy trạm dạng tháp, đã chính thức đi đến hồi kết.

Thông tin này, được xác nhận từ chính Apple và nhiều nguồn tin uy tín, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử phát triển sản phẩm của "gã khổng lồ" công nghệ Cupertino.

Apple vừa chính thức xác nhận sẽ không tiếp tục phát triển các mẫu Mac Pro dạng tháp trong tương lai, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử dòng máy trạm cao cấp của hãng (Ảnh: Wccftech).

Cái kết này không hề đột ngột. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trong bản tin Power On, số phận của Mac Pro đã được định đoạt từ năm 2022, khi Apple bắt đầu thay đổi triết lý thiết kế và định hướng sản phẩm.

Ở thời kỳ sử dụng chip Intel, Mac Pro nổi bật với khả năng mở rộng linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng nâng cấp GPU, bổ sung RAM hay mở rộng lưu trữ qua các khe PCIe, biến nó thành lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia đồ họa, dựng phim hay khoa học dữ liệu.

Tuy nhiên, khi Apple chuyển sang sử dụng Apple Silicon, những giá trị cốt lõi này dần bị loại bỏ. Phiên bản Mac Pro dùng chip M2 Ultra sau này chỉ còn hỗ trợ mở rộng qua card âm thanh và card mạng - những nâng cấp không thực sự cần thiết cho phần lớn người dùng chuyên nghiệp, vốn ưu tiên khả năng nâng cấp GPU, RAM và lưu trữ tốc độ cao.

Sự thay đổi này khiến Mac Pro đánh mất lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Trong khi đó, Mac Studio, một dòng máy nhỏ gọn hơn, nhanh chóng nổi lên như một lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Với mức giá khởi điểm thấp hơn tới 3.000 USD nhưng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ các dòng chip Ultra, Mac Studio không chỉ thu hút người dùng mới mà còn khiến khách hàng truyền thống của Mac Pro phải cân nhắc.

Mac Studio lên ngôi, Mac Pro bị bỏ lại phía sau

Theo nhà báo Mark Gurman trong bản tin Power On, Mac Pro đã đánh mất lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mình (Ảnh: Wccftech).

Không chỉ yếu tố giá bán, sự khác biệt về kích thước và tính thực dụng cũng góp phần khiến Mac Pro kém hấp dẫn. Mac Pro có thể tích lớn gấp ba lần Mac Studio nhưng không mang lại lợi ích tương xứng. Trong bối cảnh xu hướng tối giản không gian làm việc, một thiết bị cồng kềnh nhưng thiếu linh hoạt như Mac Pro dần trở nên lạc lõng.

Đỉnh điểm của sự “tụt lại phía sau” là khi Apple giới thiệu chip M3 Ultra nhưng chỉ dành riêng cho Mac Studio. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Apple đã không còn ưu tiên phát triển Mac Pro. Trong khi Mac Studio liên tục được nâng cấp về hiệu năng, bộ nhớ và khả năng lưu trữ, Mac Pro lại bị bỏ lại mà không có bất kỳ bản cập nhật đáng kể nào.

Theo Mark Gurman, đến năm 2025, những hạn chế của Mac Pro đã trở nên không thể bỏ qua. Việc thiếu hỗ trợ nâng cấp các thành phần quan trọng như bộ nhớ và đồ họa khiến sản phẩm này không còn phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng chuyên nghiệp. Ngay cả việc nâng cấp chip - điều Apple thực hiện thường xuyên trên các dòng sản phẩm khác - cũng không được áp dụng cho Mac Pro.

Trước đó, nhiều báo cáo nội bộ cho biết Apple đã “gần như khai tử” Mac Pro và chuyển hướng tập trung sang Mac Studio như một máy trạm chủ lực mới. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng chip Ultra trong tương lai, bao gồm cả M5 Ultra dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026, sẽ chỉ xuất hiện trên dòng máy nhỏ gọn này.

Sự chuyển dịch này phản ánh rõ ràng chiến lược mới của Apple, khi hãng ưu tiên hiệu năng trên mỗi watt, thiết kế nhỏ gọn và sự tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Trong bối cảnh đó, một thiết bị cồng kềnh với khả năng tùy biến phần cứng truyền thống như Mac Pro không còn phù hợp.

Dù vậy, việc Mac Pro biến mất vẫn để lại không ít tiếc nuối đối với cộng đồng người dùng chuyên nghiệp, đặc biệt là những người từng coi đây là công cụ làm việc không thể thay thế.

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của Apple Silicon và các dòng sản phẩm mới như Mac Studio, có thể thấy rằng Apple đang đặt cược vào một tương lai khác - nơi sức mạnh không còn đồng nghĩa với kích thước, và sự linh hoạt được định nghĩa lại theo cách hoàn toàn mới.