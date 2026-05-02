Loạt TV Mini LED vừa ra mắt thị trường Việt Nam

TV Mini LED sử dụng hàng nghìn bóng đèn LED siêu nhỏ để làm đèn nền phía sau tấm nền LCD. Điều này cho phép các hãng sản xuất có thể bố trí mật độ đèn dày đặc, tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn vùng làm mờ cục bộ giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn.

Ở phân khúc cao cấp, TV Mini LED đã trở thành đối thủ trực tiếp của TV OLED. Nhờ hệ thống vùng tối được kiểm soát chặt chẽ, độ tương phản của TV Mini LED giờ đây đã tiến sát tới mức đen sâu của OLED. Đồng thời, dòng sản phẩm này cũng sở hữu ưu thế về độ sáng cùng khả năng hiển thị rực rỡ.

Trong khi đó, ở phân khúc phổ thông và trung cấp, Mini LED cũng dần thay thế các dòng TV QLED truyền thống vốn chỉ sử dụng đèn LED viền hoặc LED nền thưa thớt. Việc mang công nghệ này xuống phân khúc phổ thông giúp người dùng có thể trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.

TCL C8L

TCL C8L hiện là mẫu TV duy nhất tại thị trường Việt Nam sử dụng công nghệ SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED). Công nghệ này kết hợp ưu điểm của Super QLED và đèn nền Mini LED, từ đó tạo ra một đối trọng với các mẫu TV OLED cao cấp.

Thiết bị tích hợp hệ thống lên đến 4.032 vùng làm mờ cục bộ chính xác và công nghệ kiểm soát quầng sáng (Halo Control). Sự kết hợp trên cho phép TV có thể loại bỏ hiện tượng nhòe sáng và mang lại độ tương phản cao giữa các vùng sáng và tối.

Dòng sản phẩm này có đa dạng kích thước từ 55 inch đến 98 inch để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng. Thiết bị có độ sáng tối đa đạt mức 6.000 nits, đạt 100% dải màu BT.2020 giúp tái hiện màu sắc sống động.

TV được trang bị bộ xử lý TSR AiPQ tích hợp trí tuệ nhân tạo. Con chip này hỗ trợ thuật toán tinh chỉnh hình ảnh độc quyền của TCL, có khả năng nhận diện và tối ưu hóa hình ảnh ở cấp độ điểm ảnh.

Ngoài ra, TCL C8L còn cung cấp tốc độ làm mới 144Hz và có khả năng nâng cấp lên 288Hz VRR. Trang bị này giúp các chuyển động nhanh trở nên mượt mà, không bị xé hình hay gặp hiện tượng bóng ma, đặc biệt phù hợp với nhu cầu xem thể thao hoặc chơi game.

Sản phẩm cũng nổi bật với thiết kế không viền Zero Border, cho phép TV hòa nhập vào không gian nội thất bên trong gia đình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh được kết hợp với thương hiệu Bang & Olufsen giúp gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Samsung Mini LED M8X

M8X là dòng TV Mini LED phổ thông vừa được Samsung giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Công nghệ đèn nền Mini LED giúp nâng tầm độ sáng và độ tương phản so với TV LED thông thường.

Thiết bị cũng tích hợp công nghệ Pure Spectrum Color hỗ trợ mở rộng dải màu trên toàn màn hình, duy trì độ sâu và sự cân bằng tự nhiên. Trong khi đó, công nghệ Color Booster Pro và Real Depth Enhancer cho phép cải thiện màu sắc cùng độ sâu, giúp cảnh quay trông tự nhiên hơn.

Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 có khả năng tối ưu hình ảnh đầu vào, nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K. M8X còn được trang bị trợ lý Vision AI Companion của Samsung, cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận giải đáp thông qua thao tác trên điều khiển từ xa.

Ngoài ra, TV còn hỗ trợ hàng loạt tính năng AI khác. Chế độ Bóng đá AI giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh cho từng khoảnh khắc trận đấu. Tính năng Karaoke cho phép kết nối điện thoại như một micro, kết hợp cùng Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, giúp tối ưu âm thanh theo giọng hát.

Thiết bị được cài đặt trên nền tảng hệ điều hành One UI Tizen, hỗ trợ nâng cấp trong 7 năm. Nền tảng này cũng tích hợp SmartThings, AirPlay 2 và Multi View, hỗ trợ kết nối và sử dụng thuận tiện hơn. Samsung Mini LED M8X cung cấp 2 tùy chọn kích thước 55 inch và 65 inch.

Xiaomi TV S Mini LED 2026

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series được trang bị công nghệ QD Mini LED kết hợp hệ thống làm tối cục bộ với số vùng điều khiển lên đến 512 phân vùng. Nhờ đó, độ tương phản cùng các chi tiết trong vùng sáng và vùng tối được tái hiện rõ nét, mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực.

Độ sáng tối đa lên đến 1.200 nits giúp nội dung được hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Thiết bị sở hữu dải màu rộng đạt 94% DCI P3, hình ảnh hiện lên rực rỡ và sống động, phù hợp với nhiều nhu cầu giải trí.

Tần số quét tối đa lên đến 120Hz ở chế độ Gameboost mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà đối với các nội dung chuyển động nhanh. Hệ thống âm thanh hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X giúp tái tạo âm thanh đa chiều, mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Sản phẩm được tích hợp Google TV, cho phép người dùng truy cập kho nội dung đa dạng như Netflix, YouTube, Prime Video cùng nhiều ứng dụng khác. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và điều khiển nội dung bằng giọng nói thông qua Google Assistant.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các tính năng như Google Cast và Apple AirPlay để chia sẻ nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn hình lớn. Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series có 3 kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch để người dùng lựa chọn theo nhu cầu.