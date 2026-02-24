Lộ thiết bị phần cứng đầu tiên của OpenAI, do “huyền thoại” Apple thiết kế?

“Huyền thoại” Apple Jony Ive đã trở thành nhà thiết kế sản phẩm cho công ty OpenAI của Sam Altman (phải) (Ảnh: OpenAI).

Trang công nghệ The Information, dẫn lời các nguồn tin thân cận, cho biết OpenAI sẽ ra mắt loa thông minh tích hợp camera, có khả năng nhận diện những thứ ở môi trường xung quanh như vật dụng ở trên bàn hoặc nhận diện gương mặt của những người dùng xung quanh.

Việc tích hợp camera nhiều khả năng cũng cho phép người dùng có thể ra lệnh hoặc điều khiển loa thông minh bằng cử chỉ.

Điểm nhấn của chiếc loa thông minh này là sẽ được vận hành bởi ChatGPT, công cụ AI do OpenAI phát triển.

Nguồn tin cho biết loa thông minh của OpenAI sẽ được tích hợp tính năng nhận diện gương mặt giống như Face ID trên iPhone, cho phép người dùng xác nhận gương mặt khi thực hiện các giao dịch và mua sắm trực tuyến thông qua loa.

Sản phẩm sẽ được bán ra thị trường với giá khoảng từ 200 đến 300 USD. Đây sẽ là thiết bị phần cứng đầu tiên của OpenAI, công ty đã nổi tiếng với các công cụ AI như ChatGPT, Sora…

Một chi tiết đáng chú ý về chiếc loa thông minh của OpenAI là nhiều khả năng sản phẩm sẽ được thiết kế bởi Jony Ive, người được xem là “huyền thoại” tại Apple vì đã chịu trách nhiệm thiết kế ra những sản phẩm mang tính đột phá như iPod, iPhone, iPad, MacBook Air, Apple Watch…

Sở dĩ có điều này vì vào tháng 5 năm ngoái, OpenAI đã chi ra 6,5 tỷ USD để mua lại io, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) do Jony Ive sáng lập.

Thương vụ này không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn của OpenAI trong lĩnh vực AI mà còn mở ra cơ hội hợp tác với LoveFrom, công ty thiết kế do Jony Ive thành lập sau khi rời Apple vào năm 2019. Jony Ive và LoveFrom sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc sáng tạo và thiết kế sản phẩm tại OpenAI.

Ngoài loa thông minh, OpenAI được cho là đang phát triển kính thông minh và đèn thông minh được tích hợp ChatGPT.