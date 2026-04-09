LG: "Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh trong phân khúc TV cao cấp"

Trong khuôn khổ sự kiện Innofest 2026 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, phóng viên Dân trí đã có buổi trò chuyện ngắn với ông Kim Jaeseung, Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, LG Electronics.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của thị trường Việt Nam khi so với các quốc gia khác trong khu vực?

- Việt Nam là thị trường có tốc độ thay đổi nhanh nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực. Đồng thời, Việt Nam cũng là thị trường quan trọng bậc nhất của công ty tại châu Á.

LG đã đầu tư mạnh mẽ vào các nhà máy, trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), cũng như các chiến lược tiếp thị và bán hàng tại Việt Nam với quy mô lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi từng đầu tư.

Ông Kim Jaeseung nhận định Việt Nam là thị trường quan trọng bậc nhất của LG trong khu vực châu Á (Ảnh: Thế Anh).

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn là thị trường đầu tiên được trải nghiệm những công nghệ mới nhất của LG trên thế giới. Chúng tôi tin rằng sự thành công tại Việt Nam sẽ mang tính quyết định đến thành công tại các thị trường châu Á khác.

Gần đây, TCL đã mua lại 51% cổ phần trong một liên doanh mới nắm giữ mảng kinh doanh giải trí gia đình toàn cầu của Sony, bao gồm dòng TV Bravia. Quan điểm của LG về thương vụ trên và công ty đang có kế hoạch nào để duy trì vị thế?

- Xét riêng tại thị trường Việt Nam, thị phần mảng kinh doanh TV của chúng tôi đã liên tục tăng trưởng. Tính theo sản lượng, LG chiếm 62,5% thị phần TV OLED tại Việt Nam trong năm 2025. Chúng tôi luôn cảm kích trước sự ủng hộ của người tiêu dùng Việt Nam.

Thực tế, người Việt luôn có sự ưu ái nhất định với các thương hiệu Nhật Bản hơn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc như TCL hay Hisense mới là mối đe dọa lớn hơn.

Nếu thương vụ trên giúp Sony gia tăng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp (premium), chúng tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi tự tin vào lợi thế cạnh tranh của mình ở phân khúc này hơn là tham gia vào cuộc chiến về giá.

Ngay cả khi các thương hiệu Trung Quốc mạnh lên, thị phần của LG vẫn sẽ được cải thiện. Do đó, chúng tôi không nghĩ mối quan hệ giữa TCL và Sony sẽ là rào cản cho sự phát triển của mình.

Cơn sốt AI đang gây khó khăn cho chuỗi cung ứng chip nhớ toàn cầu. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất TV, thưa ông?

- Đến nay, chúng tôi chưa gặp vấn đề gì quá lớn nhờ vào sự chuẩn bị và khả năng thu mua nhanh chóng. Tuy nhiên, giá linh kiện chắc chắn sẽ tăng, đây là khó khăn chung của mọi nhà sản xuất.

Các dòng TV phổ thông sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn khát chip (Ảnh: Thế Anh).

Để giảm thiểu tác động, chúng tôi cũng đã tận dụng mối quan hệ đối tác với các nhà sản xuất chip để thu mua dự trữ trước khi giá chưa tăng cao. Dù vậy, khi giá linh kiện tăng quá cao, chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và buộc phải điều chỉnh một phần vào giá bán.

Đáng lưu ý, chi phí chip chiếm tỷ trọng rất lớn trên các dòng TV phổ thông và giá rẻ. Tuy nhiên, nó lại gần như không đáng kể trên các dòng TV cao cấp và màn hình lớn.

Vì thế, giá bán của những mẫu TV thuộc phân khúc phổ thông sẽ tăng mạnh hơn. Lúc này, người tiêu dùng có thể cảm thấy việc mua một chiếc TV cao cấp sẽ là lựa chọn hiệu quả và kinh tế hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!

(từ Busan, Hàn Quốc)