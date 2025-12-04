iPOS HRM: Hệ thống quản lý hỗ trợ ngành F&B dịp cao điểm cuối năm

Thực tế cho thấy không ít nhân viên ngành F&B vẫn chưa nắm rõ cách tính tăng ca và thưởng dịp lễ, điều này tạo ra sự bất cập mang tính hệ thống của toàn ngành F&B.

Chị H., nhân viên phục vụ tại một quán nướng ở TPHCM, cho biết Tết năm ngoái chị thường xuyên làm ca kéo dài tới 12 tiếng/ngày. Tuy nhiên, mỗi tháng chị chỉ được tổng hợp một bảng lương đơn giản bằng file excel, thiếu thông tin về ca tăng ca, phụ cấp hay mức áp dụng theo quy định của quán.

Câu chuyện của chị H. là đại diện chung cho nỗi bất an mà rất nhiều nhân viên F&B đang gặp phải: khối lượng công việc thì đo được, nhưng thu nhập lại không thể kiểm chứng.

Minh bạch thu nhập vẫn là nỗi lo lớn của ngành

Theo APAC Workforce Whitepaper 2025 của Reeracoen Group phối hợp với Rakuten Insight, trong phần “Year‑End Bonuses & 2026 Salary Forecast”, 74% nhân viên Việt Nam xem lương công bằng và minh bạch là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026.

Thậm chí, cứ 1/3 lao động sẵn sàng cân nhắc chuyển nơi làm việc nếu cơ chế lương thưởng không minh bạch, cho thấy người lao động ngày càng ít chấp nhận những quy trình mơ hồ và quá truyền thống.

Vấn đề không đơn thuần là mức lương cao hay thấp, mà là sự thiếu minh bạch trong cách tính và triển khai. Khi cơ chế lương thưởng mờ nhạt, nhân viên dễ mất niềm tin vào hệ thống vận hành của quán, dẫn đến tâm lý bất mãn và nguy cơ rời bỏ, ngay cả khi hiểu rằng việc quản lý lương thưởng khó để can thiệp.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 67% nhân sự mong muốn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa thu nhập. Cho thấy, đây không chỉ là một yêu cầu về công cụ, mà còn là tín hiệu rõ ràng về nhu cầu xây dựng hệ thống quản trị công bằng, giảm xung đột nội bộ và nâng cao khả năng giữ chân nhân sự, yếu tố sống còn trong môi trường F&B vốn cạnh tranh và biến động cao.

Nhân viên tất bật chuẩn bị món, đơn hàng online cho khách trong giờ cao điểm (Ảnh: iPOS.vn).

Trong điều kiện vẫn vận hành bằng sổ sách, nhắn tin phân ca hay tính lương thủ công trên máy cá nhân, mỗi sai sót như bỏ sót giờ tăng ca hay thiếu phụ cấp đều có thể dẫn tới sự căng thẳng. Tổn thất lớn hơn là nhân sự có thể rời đi đúng mùa cao điểm, đẩy quán vào tình trạng thiếu người giữa thời điểm “hốt bạc”.

Áp lực lúc này không chỉ là cân bằng ngân sách mà còn đảm bảo vận hành trơn tru, giữ uy tín dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Số hóa - Hướng đi khả thi để giảm xung đột với nhân sự

Nhiều chủ quán gần đây chuyển sang số hóa quản trị nhân sự, coi công nghệ là công cụ hỗ trợ giải quyết những điểm nghẽn cốt lõi trong vận hành.

iPOS HRM: Giải pháp quản trị nhân sự thông minh giúp minh bạch cơ chế lương thưởng trong mùa cao điểm (Ảnh: iPOS.vn).

Chủ quán có thể kiểm tra bảng lương của cả chi nhánh ngay trên điện thoại, rút ngắn thời gian xử lý và đối chiếu với nhân viên (Ảnh: iPOS.vn).

Các hệ thống HRM chuyên cho F&B, như iPOS HRM, không chỉ minh bạch hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại, mà còn góp phần giữ đội ngũ ổn định, hạn chế tình trạng bỏ việc sát Tết - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mùa cao điểm.

Tuy nhiên, số hóa không thể thay thế văn hóa quản trị: nếu quy tắc tính thưởng mơ hồ hoặc dữ liệu đầu vào sai, công nghệ chỉ sắp xếp dữ liệu chứ không giải quyết gốc rễ. Vì vậy, doanh nghiệp cần thống nhất quy trình, đào tạo người quản lý và minh bạch hóa các cơ chế người lao động để công nghệ phát huy đúng vai trò: giảm mâu thuẫn và củng cố niềm tin nhân viên.

Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi chính sách lương thưởng được chuẩn hóa ngay từ đầu (Ảnh: iPOS.vn).

Khi đó, cả chủ quán lẫn nhân viên đều có thể nhìn rõ và tin tưởng vào thu nhập xứng đáng với năng lực giá trị cốt lõi mà các giải pháp HRM như iPOS đang mang lại cho toàn ngành.