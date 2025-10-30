HP OmniBook 5 16inch Intel: Màn hình lớn, pin 34 giờ và trải nghiệm AI đa dạng

HP vừa mở rộng danh mục OmniBook với sản phẩm HP OmniBook 5 16-inch, laptop AI nổi bật với bộ xử lý Intel Core Ultra hiệu năng cao, màn hình lớn 16inch độ phân giải 2K, thiết kế kim loại sang trọng và tích hợp nhiều tính năng AI thông minh.

Hiệu năng vượt trội, nhiều công nghệ AI

HP OmniBook 5 16inch mang đến hiệu năng mạnh mẽ nhờ các tùy chọn bộ vi xử lý tiên tiến. Cụ thể, máy có tùy chọn trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 255U tốc độ xung nhịp 5,2 GHz, 12 MB cache, 12 lõi và 14 luồng.

Đây là bộ vi xử lý đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người dùng từ tác vụ văn phòng đến hoạt động sáng tạo nội dung, xử lý hình ảnh và video.

CPU của bộ vi xử lý này còn được tích hợp công nghệ AI được Intel gọi là AI Boost giúp tăng tốc xử lý AI, tối ưu hiệu suất trong các ứng dụng hình ảnh, gọi video, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình công việc.

Cùng với bộ vi xử lý mạnh, máy còn hỗ trợ RAM 16 GB LPDDR5x và bộ nhớ SSD dung lượng lên tới 1TB. Bộ cấu hình này đảm bảo cho khả năng khởi động nhanh, mở ứng dụng tức thì và chuyển đổi tác vụ mượt mà, phù hợp với các công việc đòi hỏi xử lý liên tục.

HP OmniBook 5 16inch - Hiệu năng vượt trội khi tích hợp AI thế hệ mới (Ảnh: HP).

HP tích hợp HP AI Companion, trợ lý AI cá nhân ngay trên thiết bị giúp người dùng xử lý công việc nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng đám mây. Trợ lý này gồm ba tính năng chính: tìm kiếm thông minh, phân tích dữ liệu và tự động tối ưu hiệu suất theo thói quen sử dụng.

Ngoài ra, HP OmniBook 5 16inch còn có nhiều tính năng AI khác để hỗ trợ công việc như phím Copilot chuyên dụng trên cho phép truy cập nhanh công cụ AI. Camera cũng hỗ trợ Windows Studio Effects, tự động tối ưu ánh sáng, loại bỏ tạp âm và làm mờ hậu cảnh khi gọi video. Tính năng nhận diện khuôn mặt bằng AI tăng cường tính bảo mật.

Màn hình lớn cho trải nghiệm làm việc và giải trí sống động

Màn hình của HP OmniBook 5 16inch có kích cỡ 16inch, độ phân giải 2K (1920 × 1200 pixel) sắc nét và tỷ lệ 16:10 mang đến không gian hiển thị rộng rãi, cho phép hiển thị nhiều cửa sổ cho người dùng có nhu cầu làm việc đa nhiệm.

Màn hình của máy sử dụng công nghệ IPS góc nhìn rộng 178 độ, độ phủ màu 95% DCI-P3 và độ sáng 300 nit cùng lớp phủ chống chói và công nghệ Flicker-free đảm bảo sử dụng thoải mái trong thời gian dài ở các môi trường ánh sáng khác nhau.

HP OmniBook 5 16inch mang đến trải nghiệm làm việc và giải trí sống động (Ảnh: HP)

Khả năng phục vụ cho giải trí cũng ấn tượng không kém. HP trang bị cho laptop này hệ thống loa kép Poly Studio mang đến chất âm sống động, biến OmniBook 5 16inch trở thành một thiết bị giải trí đa năng từ xem phim đến chơi game.

Bên cạnh đó, thiết bị này cũng trang bị camera 5MP IR với khả năng quay video 1080p và micro tích hợp công nghệ khử tiếng ồn đáp ứng tốt nhu cầu họp trực tuyến.

Pin đáp ứng nhu cầu di động tự do cả ngày, làm việc mọi lúc mọi nơi

Một trong những điểm mạnh nổi bật của OmniBook 5 16inch là khả năng hoạt động liên tục. Với thời lượng pin lên đến 34 giờ, người dùng có thể thoải mái làm việc cả ngày dài hoặc học tập liên tục mà không lo hết pin. Công nghệ sạc nhanh HP Fast Charge giúp sạc 50% chỉ trong 30 phút, đảm bảo không bị gián đoạn công việc.

Bảo mật là một điểm nhấn của HP OmniBook 5 16inch. Máy tích hợp cảm biến vân tay và mã hóa TPM 2.0, đảm bảo dữ liệu được bảo vệ an toàn. Công nghệ HP Sure View giúp ngăn chặn việc bị nhìn trộm trong không gian công cộng.

Máy cũng gia tăng tính riêng tư của người dùng bằng phím tắt để tắt/bật micro và phím gạt che camera. Hệ điều hành Windows 11 Home được cài đặt sẵn, cung cấp các tính năng bảo mật mới nhất như Windows Hello và cập nhật bảo mật tự động.

Ở khía cạnh kết nối, máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối gồm 2 USB-C Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort, Sleep & Charge), USB-A, HDMI 2.1 và jack combo tai nghe/mic. Các cổng USB hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao và sạc nhanh. Về kết nối không dây, máy tích hợp Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3, đảm bảo tốc độ truyền tải ổn định và phạm vi kết nối rộng.

Không chỉ có hiệu năng mạnh mẽ và nhiều tính năng AI, HP OmniBook 5 16inch là laptop có thiết kế thời thượng với vỏ máy bằng hợp kim nhôm, độ dày thân máy khá mỏng (1,86cm) và trọng lượng khoảng 1,7kg.

Các đường nét được gia công tinh xảo, tạo nên vẻ ngoài tối giản nhưng hiện đại. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, đảm bảo khả năng chịu lực, chống sốc và hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Với những ưu điểm trên, HP OmniBook 5 16inch là lựa chọn sáng giá cho doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung và những ai cần một chiếc laptop mạnh mẽ, đa năng. Với hiệu năng vượt trội, thiết kế sang trọng và các tính năng AI tiên tiến, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc văn phòng đến thiết kế đồ họa.