HONOR X8d: Pin 7.000 mAh tích hợp trên thân máy mỏng chỉ 7,5mm

"Chìa khóa" phá vỡ giới hạn vật lý

Những năm gần đây, HONOR gây chú ý với các bước tiến về công nghệ pin. Trên dòng cao cấp như HONOR Magic V6, hãng ứng dụng pin Si-Ca thế hệ 5 với tỷ lệ silicon đạt 25%. Con số này cao hơn đáng kể so với chuẩn phổ biến trong ngành, giúp tăng mật độ năng lượng và cho phép tích hợp pin dung lượng lớn trong thân máy mỏng.

Tư duy tối ưu đó cũng được áp dụng xuống phân khúc phổ thông. Trên HONOR X8d, hãng vẫn sử dụng nền tảng pin Li-Po nhưng cải tiến cấu trúc và cách bố trí linh kiện. Nhờ vậy, thiết bị có thể tích hợp viên pin 7.000 mAh trong thân máy mỏng 7,5mm. Máy đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng trong quá trình sử dụng.

Thiết kế siêu mỏng như thân bút chì, HONOR X8d mang đến sự cân bằng giữa vẻ ngoài thanh lịch và viên pin lớn (Ảnh: HONOR).

Chi tiết hơn, nhà sản xuất cho biết thiết bị có thể hoạt động tới 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng và xem video liên tục khoảng 31 giờ chỉ với một lần sạc.

Hệ thống quản lý pin cũng giúp kiểm soát nhiệt độ, giảm hao hụt năng lượng và duy trì hiệu suất ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 45°C. Cách tiếp cận này cho thấy HONOR không giải quyết bài toán pin bằng việc làm máy lớn hơn, mà bằng tối ưu công nghệ.

Nâng cao tính thẩm mỹ cho điện thoại "pin khủng"

Khi so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc, lợi thế về thiết kế của HONOR X8d trở nên rõ ràng hơn. Máy mỏng 7,5mm nhưng vẫn trang bị pin 7.000 mAh.

Nhờ đó, HONOR X8d vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ nhưng đi kèm viên pin dung lượng lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng dài ngày mà không làm tăng đáng kể kích thước hay khối lượng thiết bị.

Khung viền tinh tế của HONOR X8d tạo cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn (Ảnh: HONOR).

Ngoại hình của máy còn được nhấn mạnh bằng 3 tùy chọn màu gồm xanh thiên vân, xám nguyệt quang và đen huyền bí. Sự kết hợp giữa pin dung lượng cao và thân máy mỏng gọn cho thấy HONOR đã giải tốt bài toán công thái học, mang lại một chiếc điện thoại thanh lịch.

Sự bền bỉ bất chấp tác động của dòng HONOR X-Series

Xuyên suốt nhiều năm, dòng X-Series xây dựng thương hiệu nhờ độ bền. Không ít mẫu máy trong dòng này từng khiến cộng đồng công nghệ chú ý với các bài thử nghiệm khắt khe.

Những cái tên như HONOR X7d, HONOR X9b hay HONOR X9c từng xuất hiện trong các màn thử nghiệm thiết bị như dùng điện thoại đóng đinh, để xe máy chạy qua hoặc thả rơi từ độ cao 5m mà màn hình vẫn nguyên vẹn. HONOR X8d tiếp tục thừa hưởng triết lý độ bền trên.

Mặt lưng HONOR X8d dùng công nghệ excimer và họa tiết micro-nano, tạo vẻ sáng bóng, hiện đại (Ảnh: HONOR).

Thiết bị đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS Thụy Sĩ (tập đoàn kiểm định độc lập hàng đầu thế giới với lịch sử hơn 140 năm). Chứng nhận này cho thấy máy đã được bảo chứng bởi tiêu chuẩn châu Âu, vượt qua hàng loạt bài kiểm tra va đập ở nhiều góc rơi khác nhau, giúp giảm đáng kể nguy cơ hư hỏng phần cứng khi rơi xuống nền cứng như gạch hoặc bê tông.

Bên cạnh đó, chuẩn kháng nước và bụi IP65 cũng giúp thiết bị an tâm hơn trước những cơn mưa bất chợt hay sự cố đổ nước trên bàn làm việc, những tình huống vốn “nguy hiểm” với nhiều dòng điện thoại thông minh.

HONOR X8d với thiết kế bền bỉ giúp người dùng tự tin sử dụng thiết bị trong công việc, đời sống (Ảnh: HONOR).

HONOR X8d cho thấy năng lực nghiên cứu và phát triển phá vỡ các giới hạn của HONOR khi đẩy giới hạn phần cứng trong phân khúc lên một tầm cao mới. Với người cần một chiếc điện thoại pin dồi dào, thiết kế nổi bật trong mức giá thực dụng, HONOR X8d hứa hẹn là lựa chọn tối ưu trong thời gian này.

HONOR X8d có giá từ 8,09 triệu đồng. Sản phẩm hiện đã lên kệ tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ và Minh Tuấn Mobile. Ngoài ra, thiết bị cũng được phân phối trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok.

Trong thời gian mở bán từ ngày 7/3 đến ngày 31/3, HONOR X8d có ưu đãi mở bán giảm 300.000 đồng, hỗ trợ lên đời 1 triệu đồng hoặc giảm cho nhóm học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 200.000 đồng (chỉ chọn 1 hình thức).

Khách hàng được 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất và bảo hành tổng 24 tháng, cùng trả góp 0% lãi suất.