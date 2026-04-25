Hơn 1,1 triệu học sinh toàn quốc hưởng ứng cuộc thi về an ninh mạng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh và Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 trao tặng các giải Nhất của cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2026 (Ảnh: BTC).

Cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" được Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 1,1 triệu học sinh trung học cơ sở tham gia, đến từ 6.840 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố - tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS trên cả nước.

Theo ban tổ chức, năm nay TPHCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 học sinh, tiếp theo là Hưng Yên với 80.308 học sinh, đồng thời là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất - đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh.

Sau vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 330 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố tham dự vòng Chung khảo. Vòng Chung khảo được tổ chức ngày 20/4 tại Đấu trường mạng của Cục A05. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Kết quả vòng Chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 101 học sinh có thành tích cao nhất, gồm: 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Trong đó, em Nguyễn Trà My, lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 22 điểm.

Đây là những gương mặt tiêu biểu, thể hiện trí tuệ, tinh thần học hỏi, bản lĩnh hội nhập và khả năng thích ứng số của học sinh Việt Nam hôm nay.