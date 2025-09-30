Hướng dẫn dùng AI để lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt bạn

“Cái răng, cái tóc là góc con người”, câu tục ngữ này cho thấy hàm răng, mái tóc góp phần quan trọng để tạo nên vẻ đẹp của con người. Do vậy, việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt rất quan trọng trong việc xây dựng ngoại hình của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi kiểu tóc hiện tại, nhưng đang phân vân chưa biết lựa chọn kiểu tóc mới nào cho phù hợp với gương mặt, bạn có thể nhờ đến tính năng xử lý hình ảnh bằng công cụ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google để đưa ra quyết định phù hợp.

Thực hiện theo các bước dưới đây để yêu cầu Gemini tạo ra những kiểu tóc khác nhau trên gương mặt của bạn, từ đó bạn có thể chọn được kiểu tóc phù hợp nhất với mình.

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng.

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn bức ảnh chân dung chụp thẳng mặt của bạn để giúp Gemini có thể tạo ra bức ảnh ưng ý.

- Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn dán đoạn câu lệnh như dưới đây vào khung chat và nhấn nút Enter:

“Tạo ảnh chân dung của người này với nhiều kiểu tóc khác nhau theo định dạng lưới 3x3. Phong cách chân thực, nền studio, giữ nguyên gương mặt và tỉ lệ khuôn mặt”.

Lập tức, Gemini sẽ tạo ra hình ảnh gồm 9 khung, với 9 bức ảnh chân dung của bạn cùng 9 kiểu tóc khác nhau.

Trong trường hợp Gemini tạo ra những kiểu tóc khiến bạn không hài lòng, như tóc xoăn hoặc tóc dài (đối với con trai), bạn có thể gõ tiếp câu lệnh: “Bỏ đi những kiểu tóc nữ tính, chỉ để lại những kiểu tóc nam tính và phù hợp với gương mặt nhất”, sau đó nhấn nút Enter.

Nếu bạn muốn chọn kiểu tóc cho nữ, bạn gõ câu lệnh: “Hãy bỏ đi những kiểu tóc nam tính, tóc xù, chỉ giữ lại những kiểu tóc nào phù hợp với gương mặt nhất”.

Lúc này, Gemini sẽ tiếp tục tạo ra những hình ảnh với kiểu tóc mới để người dùng có thể tham khảo.

Nếu vẫn chưa chọn được kiểu tóc đúng ý, bạn có thể yêu cầu Gemini tiếp tục tạo thêm những kiểu tóc mới phù hợp với gương mặt của mình để lựa chọn.

Dựa vào những kiểu tóc do Gemini tạo ra, bạn có thể chọn ra một kiểu tóc cảm thấy phù hợp nhất với gương mặt của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh do Gemini tạo ra lên mạng xã hội để tham khảo thêm ý kiến của bạn bè, người thân trước khi quyết định thay đổi kiểu tóc của mình.