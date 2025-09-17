Giải pháp cho laptop doanh nghiệp khi Windows 10 sắp ngừng hỗ trợ

Từ tháng 10, Windows 10 sẽ ngừng được hỗ trợ. Không còn vá lỗi, không còn cập nhật bảo mật, hàng triệu thiết bị, đặc biệt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ đứng trước nguy cơ lỗi thời và mất an toàn thông tin.

Trước sức ép này, nhiều doanh nghiệp buộc phải rà soát lại toàn bộ hệ thống, cân nhắc giữa việc nâng cấp phần mềm và đầu tư mới.

Trong bối cảnh đó, đầu tư vào thiết bị bền, ổn định và được hỗ trợ dài hạn là cách doanh nghiệp tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí. Đây cũng là lý do ASUS giới thiệu dòng Expert Series như một giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp.

ASUS Expert Series là dòng sản phẩm mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp (Ảnh: ASUS).

ASUS Expert Series: Giải pháp máy tính bền bỉ, ổn định, dễ triển khai

ASUS Expert Series là dòng sản phẩm mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, từ thiết kế phần cứng cho đến quản trị hệ thống. Là thương hiệu dẫn đầu thị phần laptop Windows tại Việt Nam, ASUS cũng là nhà sản xuất bo mạch chủ và card đồ họa số 1 thế giới, đồng thời là hãng laptop doanh nghiệp hiếm hoi tự phát triển và sản xuất bo mạch chủ riêng, đảm bảo tính đồng bộ và độ tin cậy cho toàn hệ thống.

Điểm khác biệt đầu tiên đến từ độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H, kết hợp với 157 bài kiểm tra riêng của ASUS mô phỏng các tình huống thực tế: va đập, rung lắc khi di chuyển, nhiệt độ cao - thấp, độ ẩm 95%, và cả thao tác sử dụng lặp lại như gập mở 50.000 lần, bàn phím gõ 10 triệu lần hay khả năng chống tràn đến 405ml nước.

Máy ASUS trải qua điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt (Ảnh: ASUS).

Thiết kế của dòng laptop doanh nghiệp ASUS ExpertBook cũng được tính toán để phục vụ môi trường làm việc đa dạng - từ văn phòng đến công trường, từ nhân sự cố định đến người thường xuyên di chuyển. Máy nhẹ nhưng cứng cáp, có thể chịu lực đè lên tới 50kg, màn hình chống nứt vỡ khi đóng nắp với vật cứng để quên trên bàn phím - một tình huống phổ biến trong thực tế.

Máy ASUS trải qua thử nghiệm độ bền (Ảnh: ASUS).

Độ bền cao đồng nghĩa với vòng đời thiết bị dài hơn, ít rủi ro hỏng hóc giữa chừng và giảm rõ rệt chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.

Tích hợp AI giúp làm việc thông minh hơn

Theo dự báo từ Gartner, đến năm 2026, laptop AI sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp lớn, tăng mạnh so với mức dưới 5% vào năm 2023. Trong bối cảnh đó, nếu đã phải nâng cấp thiết bị, đầu tư vào laptop tích hợp AI không chỉ là xu hướng, mà là lựa chọn đáng giá để tiết kiệm thời gian vận hành và nâng cao hiệu suất công việc.

ASUS hiện là thương hiệu dẫn đầu thị trường laptop AI Copilot+ PC tại Việt Nam, với khoảng 50% thị phần (tính đến tháng 6/2025). Một số sản phẩm ASUS Expert Series được trang bị NPU chuyên dụng (AI Engine), đạt chuẩn Copilot+ PC của Microsoft, giúp xử lý nhanh các tác vụ AI ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc vào đám mây.

ASUS còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời thiết bị (Ảnh: ASUS).

Tiêu biểu là tính năng ASUS AI ExpertMeet, hỗ trợ ghi chú tự động, tóm tắt nội dung họp, dịch thời gian thực và chèn watermark (hình mờ) bảo mật khi chia sẻ màn hình. Tất cả được thực hiện trực tiếp trên máy, đảm bảo an toàn dữ liệu và tăng sự tập trung cho nhân viên trong mọi bối cảnh làm việc - từ văn phòng đến mô hình hybrid (kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và từ xa).

Hậu mãi tận nơi, dễ tiếp cận ngay cả với doanh nghiệp nhỏ

Không chỉ tập trung vào chất lượng phần cứng, ASUS còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời thiết bị.

Toàn bộ dòng ASUS Expert Series được áp dụng chế độ bảo hành tận nơi trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng có thể mở rộng gói bảo hành lên đến 5 năm với nhiều quyền lợi thiết thực như: giữ ổ cứng khi thay linh kiện để bảo vệ dữ liệu, bảo hành lỗi do tai nạn với mức chi trả lên đến 80% chi phí, và hỗ trợ sửa chữa tận nơi ngay trong ngày làm việc kế tiếp. Những dịch vụ này giúp doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, kiểm soát chi phí và yên tâm trong quá trình vận hành.

ASUS đang hướng đến việc tái định nghĩa khái niệm “laptop doanh nghiệp” tại thị trường Việt Nam (Ảnh: ASUS).

ASUS cũng đang hướng đến việc tái định nghĩa khái niệm “laptop doanh nghiệp” tại thị trường Việt Nam. Thay vì phân phối qua các kênh riêng biệt hoặc chỉ bán số lượng lớn, ASUS Expert Series hiện đã có mặt rộng rãi tại các nhà bán lẻ như Phong Vũ, An Phát, Hacom, Phúc Anh… cũng như trên các sàn thương mại điện tử. Ngay cả khi chỉ mua một chiếc, người dùng vẫn được hưởng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và hậu mãi như một doanh nghiệp lớn.