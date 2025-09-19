Gemini Live trên Galaxy A56 5G đồng hành cùng Gen Z bứt phá trong cuộc sống

Thế hệ luôn tìm kiếm sự đổi mới và bứt phá

Galaxy A56 5G với trợ thủ Gemini Live toàn năng hỗ trợ bạn trẻ vừa học tập, vừa làm việc, sáng tạo nội dung để ghi dấu ấn cá nhân nhưng cũng muốn tận hưởng những trải nghiệm muôn màu của cuộc sống.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G xứng danh bạn thân đích thực của Gen Z (Ảnh: Samsung).

Với khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ được hỗ trợ bởi Google, Gemini đang là trợ lý ảo AI mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Samsung đã tích hợp sâu AI này vào Galaxy A56 5G để người dùng có thể thoải mái trò chuyện, hỏi đáp với Gemini mọi lúc, mọi nơi bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt. Chính điều này đã khiến Gemini Live trở thành trợ thủ mới đắc lực, được nam nghệ sĩ HIEUTHUHAI yêu thích.

Trợ thủ đắc lực trong việc lên ý tưởng trình diễn của HIEUTHUHAI

“Sắp gặp SUNDAYs rồi, bạn có ý tưởng nào cho các tiết mục độc đáo hơn không?”, HIEUTHUHAI trò chuyện với Gemini Live khi đang tìm kiếm ý tưởng cho những phần trình diễn của nam nghệ sĩ. Đáp lại, trợ lý AI trên Samsung Galaxy A56 5G nhanh chóng phản hồi: “Bạn có thể thử kết hợp ảo thuật xem”.

Sau đó nam ca sĩ và Gemini cùng nhau thảo luận về màn ảo thuật với vẹt. Trợ lý AI của Samsung không chỉ đưa ra những gợi ý tức thì, sáng tạo mà còn hướng dẫn HIEUTHUHAI các bước thực hiện, cùng nhau thảo luận để có một màn trình diễn ấn tượng nhất.

Với tính năng Share Camera, Gemini Live mang đến khả năng hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong thời gian thực (Ảnh: Samsung).

Chỉ trong chưa đầy một phút, với sự hỗ trợ của Gemini Live, HIEUTHUHAI đã có một ý tưởng mới thú vị và tự tin biểu diễn màn ảo thuật độc đáo của riêng mình. Với Gemini Live, người dùng có thể trò chuyện một cách tự nhiên với trợ lý AI bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên được Samsung ưu tiên phát triển trên hệ sinh thái Galaxy AI, do đó trợ lý này có thể hiểu tiếng Việt như người bản địa và đưa ra những gợi ý sáng tạo. Theo thời gian, người dùng càng trò chuyện với Gemini Live càng nhiều, AI sẽ càng hiểu tính cách, thói quen và đưa ra những gợi ý mang màu sắc riêng, được cá nhân hóa từ chính trải nghiệm của chủ nhân.

Gemini Live còn làm được nhiều hơn nữa

Khi sử dụng Gemini Live, người dùng chỉ cần mở trợ lý trên điện thoại Galaxy A56 5G, đặt câu hỏi bằng giọng nói. Trợ lý ảo sẽ đóng vai một người bạn đồng hành, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, đưa ra gợi ý tức thì.

Galaxy A56 5G ra mắt nhanh chóng dành lấy cảm tình của giới trẻ với thiết kế và nâng cấp vượt trội (Ảnh: Samsung).

Gemini Live có thể đưa ra gợi ý phối đồ đang thịnh hành, phù hợp với phong cách cá nhân và điều kiện thời tiết trong ngày. Hoặc nếu cần kế hoạch cho một chuyến du lịch đột xuất, hãy trò chuyện với Gemini Live, trợ thủ này sẽ cho người dùng loạt gợi ý từ các quán cà phê độc đáo đến những địa điểm du lịch ở gần.

Không những thế, trợ lý AI còn giúp người dùng lên kế hoạch chi tiết, gợi ý phương tiện phù hợp, lộ trình tối ưu và những lưu ý quan trọng như đồ dùng cần mang theo, tuyến đường sẽ đi qua, những địa điểm đẹp hay quán ăn ngon nên ghé chân trong hành trình.

Du lịch trải nghiệm sẽ trở nên đơn giản hơn với Gemini Live trên Galaxy A56 5G (Ảnh: Samsung).

Ngay cả trong học tập, Gemini Live cũng là trợ thủ đắc lực nếu người dùng bị bí ý tưởng. Nếu chưa nghĩ ra cách mở đầu buổi thuyết trình thật ấn tượng vào ngày mai, có thể đặt câu hỏi với Gemini Live. Người dùng sẽ nhận về loạt gợi ý thú vị như bắt đầu từ một câu chuyện cá nhân hay đưa ra những số liệu, thông tin bất ngờ. Nếu cần một trò chơi nhỏ để khởi động trước khi vào chủ đề thuyết trình, Gemini Live cũng sẽ cùng người dùng thảo luận và sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng.

Thay vì mất nhiều thời gian để suy nghĩ, giới trẻ đang dùng Gemini Live để khai mở loạt ý tưởng mới, sau đó tiếp tục phát triển theo phong cách, nhu cầu của riêng mình, để việc học trở nên thú vị hơn.

Khi bí ý tưởng, Gemini Live sẵn sàng gỡ rối cho GenZ với những gợi ý đầy ấn tượng (Ảnh: Samsung).

Không chỉ trong học tập, Gen Z cũng sớm chứng minh vai trò của mình trong công việc. Thay vì những báo cáo khô khan, truyền thống, Gemini Live có thể gợi ý cách tạo ra những báo cáo ấn tượng hơn. Trợ lý AI cũng có thể giúp chủ nhân sắp xếp thời gian một cách khoa học để cân bằng được cả việc học, việc chơi lẫn các dự án cá nhân.

Samsung Galaxy A56 5G với trợ thủ Gemini Live đắc lực có thể hỗ trợ người dùng giải quyết công việc một cách gọn gàng, hiệu quả.

Khi công nghệ trở thành “chất xúc tác” sáng tạo

Điều khiến Galaxy A56 5G và Gemini Live khác biệt không nằm ở những con số khô khan về cấu hình mà ở cách đưa công nghệ hòa vào nhịp sống Gen Z. Samsung mang đến một chiếc điện thoại 5G mạnh mẽ, định vị đây là công cụ giúp giới trẻ khai phá bản thân.

Ở đó, mỗi câu hỏi, mỗi lần trò chuyện với Gemini Live đều có thể mở ra một gợi ý mới, một ý tưởng mới. Với Gen Z, Gemini Live trên Galaxy A56 5G như một trợ thủ để sáng tạo thăng hoa và không ngừng đổi mới mỗi ngày.