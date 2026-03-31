Facebook gặp hàng loạt lỗi khó chịu khiến người dùng bức xúc

Người dùng Facebook không thể đọc được bình luận trên ứng dụng

Theo phản ánh của nhiều người dùng Facebook, từ tối 30/3, họ gặp phải tình trạng không đọc được bình luận trên các bài viết. Khi nhấn vào xem bình luận, người dùng chỉ nhận được giao diện trắng hoàn toàn.

Ngay cả khi chọn để xem “tất cả bình luận”, các nội dung bình luận trên bài viết cũng không được hiển thị.

Nội dung bình luận trên Facebook không hiển thị trên tất cả các bài viết (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người chia sẻ tình trạng gặp phải lên Facebook với hy vọng được cộng đồng mạng hỗ trợ, nhưng chính họ cũng không thể xử lý vì không đọc được bình luận phản hồi từ những người khác.

Tình trạng lỗi kéo dài từ tối 30 đến trưa 31/3 mà chưa có dấu hiệu được khắc phục, khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là nhóm kinh doanh và bán hàng qua Facebook.

Một người dùng thắc mắc khi không đọc được bình luận trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

“Nhận được thông báo có người bình luận vào bài viết, nhưng không thể đọc được người đó bình luận gì, chẳng biết có phải đặt mua hàng hay không. Đến giờ vẫn không biết phải xử lý thế nào, chỉ sợ trôi mất các đơn hàng”, chị T.Hằng, một người kinh doanh trực tuyến, bình luận.

“Cứ thấy thông báo có người phản hồi bình luận của mình, nhưng không cách nào xem được, khó chịu quá đi mất”, một người dùng Facebook khác chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, lỗi không chỉ xảy ra với người dùng tại Việt Nam. Trên DownDetector, trang web chuyên giám sát tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến lớn, nhiều người dùng Facebook trên toàn cầu cũng phản ánh tình trạng họ không đọc được bình luận trên các bài viết.

Tuy nhiên, lỗi dường như chỉ xảy ra với một số người dùng ứng dụng Facebook trên smartphone chạy Android. Người dùng Facebook trên iPhone và trên nền web không gặp phải tình trạng này và vẫn có thể đọc các nội dung bình luận bình thường.

Facebook trên web không hiển thị số lượng tương tác của bài viết

Trong khi Facebook trên nền web không xảy ra lỗi bị mất bình luận, nhiều người dùng cho biết họ cũng gặp phải một lỗi khó chịu khi truy cập Facebook trên web.

Theo đó, số lượng tương tác (số lượng nhấn “thích” hoặc “thả tim”) trên các bài viết đều đã bị ẩn hoàn toàn. Khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web máy tính, người dùng không thể biết được các bài viết đã có bao nhiêu bình luận và lượt tương tác, dù bài viết có số lượng bình luận và tương tác rất lớn.

Khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web trên máy tính, các bài viết không hiển thị số lượng bình luận và tương tác (Ảnh chụp màn hình).

Lỗi này đã ảnh hưởng đáng kể đến chủ nhân của các fanpage và các nhà sáng tạo nội dung, khiến họ không thể nắm được một cách trực quan về mức độ tương tác trên các nội dung do mình chia sẻ.

Một số người dùng nhận thấy Facebook đang có những thay đổi về giao diện hiển thị trên nền web để có phần giống với giao diện ứng dụng Facebook trên di động. Nhiều khả năng đây chính là nguyên do gây ra lỗi hiển thị.

Đến thời điểm hiện tại Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận gì về tình trạng lỗi gặp phải và thời điểm lỗi sẽ được khắc phục.