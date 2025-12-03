ESKY CORP ra mắt hệ thống trạm sạc nhanh toàn diện trên toàn quốc

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình sang điện hóa, ESKY CORP mang theo khát vọng kiến tạo một nền hạ tầng sạc xe ô tô điện thông minh, an toàn và bền vững, đặt nền móng cho tương lai giao thông năng lượng sạch tại Việt Nam.

ESKY CORP và các đối tác tại lễ vận hành trạm sạc xe điện (Ảnh: ESKY).

Hệ thống trạm sạc nhanh của ESKY không chỉ là điểm dừng chân cho hành trình di chuyển mà còn là trạm năng lượng thế hệ mới, nơi công nghệ và tầm nhìn xanh hội tụ để thiết lập chuẩn mực mới cho hạ tầng giao thông bền vững.

Với khả năng rút ngắn thời gian sạc chỉ còn 15-30 phút, hệ thống trạm sạc nhanh ESKY cho phép người dùng nạp đầy năng lượng chỉ trong một quãng thời gian ngắn, tương thích với hầu hết các dòng xe điện phổ biến.

Rút ngắn thời gian chờ chỉ còn 15-30 phút là đủ nhiên liệu cho hành trình tại trụ sạc của ESKY (Ảnh: ESKY).

Tại buổi lễ, các khách mời đã trực tiếp trải nghiệm toàn bộ quy trình vận hành của trạm sạc nhanh 100% DC, từ thao tác cắm sạc đến kích hoạt phiên sạc nhanh trên ứng dụng Esky Charge.

Điểm khác biệt của ESKY nằm ở mô hình tích hợp tiện ích trong hệ sinh thái: mỗi trạm sạc được bố trí tại các khu vực có đầy đủ dịch vụ như mua sắm, ngân hàng, ẩm thực, thưởng trà và giải trí, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm toàn diện trong thời gian chờ sạc.

Song song đó, ESKY CORP cũng giới thiệu ứng dụng quản lý trạm sạc, cho phép người dùng tìm trạm sạc gần nhất, theo dõi quá trình sạc và thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Trải nghiệm thực tế toàn bộ quy trình sạc, từ thao tác cắm sạc tại trụ đến kích hoạt phiên sạc nhanh gọn trên ứng dụng Esky Charge (Ảnh: ESKY).

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Hồ Khánh Bảo Thiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ESKY CORP - chia sẻ: "Liên tục đưa vào vận hành các trạm sạc nhanh 100% DC trên toàn quốc là mục tiêu chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn 2025–2026, với 50 điểm trước Tết Nguyên đán và 100 điểm tiếp theo trong quý II/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng xe điện.

Chúng tôi cũng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái năng lượng – công nghệ – dịch vụ đồng bộ, nơi các giá trị được kết nối và cộng hưởng, tạo lợi ích thiết thực cho cộng đồng và đối tác”.

Ông Hồ Khánh Bảo Thiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ESKY CORP (Ảnh: ESKY).

Về hợp tác với TASCO AUTO, ông Hồ Khánh Bảo Thiên nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tích hợp trạm sạc tại hệ thống showroom TASCO AUTO, cùng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trạm dừng chân, trung tâm thương mại, ngân hàng và khu dân cư, nhằm tạo thành chuỗi tiện ích liền mạch, giúp người dùng sạc mọi lúc – mọi nơi trên những cung đường di chuyển quen thuộc”.

ESKY CORP và TASCO AUTO ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: ESKY).

Sự kiện đánh dấu chương đầu tiên trong hành trình kiến tạo hệ thống trạm sạc nhanh ESKY, hướng tới một Việt Nam xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn.

ESKY CORP cam kết tiếp tục mở đường, đổi mới và hoàn thiện từng hành trình năng lượng, đồng hành cùng các đối tác trên hành trình xây dựng mạng lưới trạm sạc thông minh phủ khắp Việt Nam, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, phát triển bền vững và hướng tới tương lai năng lượng sạch cho đất nước.

ESKY CORP là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ trạm sạc nhanh 100% DC với tốc độ vượt trội, an toàn và tương thích với hầu hết các dòng xe điện hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển hệ thống trạm sạc, ESKY hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng xanh toàn diện, nơi các lĩnh vực giao thông, tài chính, du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại được kết nối liền mạch, mang lại trải nghiệm tiện ích và giá trị thiết thực cho cộng đồng.