Điểm tuần: VNG, TikTok đồng loạt bị xử phạt

VNG bị xử phạt hơn 800 triệu đồng

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG với số tiền 810 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Tập đoàn VNG bị xử phạt liên quan đến điều khoản Zalo (Ảnh: Zalo).

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số loại thông tin.

Bên cạnh đó, công ty không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình cho mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động mang tính chất thương mại khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp đã quy định các điều khoản không được phép trong điều kiện giao dịch chung, đồng thời không nêu cụ thể thời điểm áp dụng của các điều kiện giao dịch này.

TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (Singapore) với số tiền 880 triệu đồng do loạt vi phạm.

Cụ thể, cơ quan chức năng cho biết công ty không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới (Ảnh: CNN).

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Facebook thay đổi giao diện khiến người dùng lo lắng

Vài ngày qua, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện thông tin hiển thị tại trang cá nhân đã được cập nhật giao diện mới. Đáng nói, nhiều thông tin cá nhân của người dùng đều hiển thị một cách công khai dù trước đó đã được thiết lập ẩn.

Nhiều thông tin cá nhân của người dùng đột ngột hiển thị công khai trên Facebook (Ảnh: Thế Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cập nhật mới trên giao diện trang cá nhân khiến nhiều thông tin của người dùng bị hiện ra một cách không mong muốn. Thay đổi này có thể nhận thấy cả trên nền tảng web và ứng dụng di động.

Hiện tại, Facebook chưa đưa ra bình luận về sự việc trên. Tuy nhiên, nhiều người dùng bày tỏ quan điểm không hài lòng về cập nhật này.

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sâu

Bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, thị trường di động dần trở nên sôi động hơn. Các đại lý bắt đầu triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm kích cầu doanh số bán hàng.

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu máy bán chạy nhất trong dòng sản phẩm iPhone 17 (Ảnh: Thế Anh).

Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max đang được chào bán với mức giá 36,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 500.000 đồng so với tháng trước và giảm 1,2 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, các đại lý cho biết doanh số của dòng sản phẩm iPhone 17 nói chung và iPhone 17 Pro Max nói riêng có sự tăng trưởng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy S26 Ultra lộ diện

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tài khoản SaudiAndroid (hơn 418.000 lượt theo dõi) đã chia sẻ một số hình ảnh về mô hình của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra chuẩn bị ra mắt.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Theo một số nguồn tin rò rỉ, mô hình này được tạo ra để cung cấp cho các đối tác sản xuất phụ kiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Mô hình này có chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ và có thể là thiết kế cuối cùng của mẫu Galaxy S26 Ultra.

So với phiên bản Galaxy S25 Ultra, hệ thống camera chính trên S26 Ultra đã được thiết kế lại. Ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ đặt ở bên ngoài.

Hình ảnh này không tiết lộ thiết kế mặt trước của máy. Tuy nhiên, nhiều khả năng mặt trước sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình.