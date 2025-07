Điểm tuần: Pi Network gây thất vọng, iPhone 17 Pro Max lộ màu sắc mới

Giá Pi Network vẫn dò đáy dù Bitcoin tăng cao

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với Bitcoin lập đỉnh lịch sử và hàng loạt altcoin tăng trưởng vượt bậc, Pi Network lại đi ngược dòng khi giá trị liên tục sụt giảm, thấp hơn 85% so với mức đỉnh 3 USD đạt được vào cuối tháng 2.

Cộng đồng Pi Network ngày càng trở nên chán nản khi giá Pi liên tục dò đáy (Ảnh: CoinGape).

Các phân tích kỹ thuật cho thấy đồng tiền số này không tuân theo diễn biến của Bitcoin hay các altcoin lớn khác, đặt ra nhiều câu hỏi về tính độc lập và khả năng phục hồi của dự án.

Theo công bố từ đội ngũ dự án, hiện có hơn 7,7 tỷ token Pi Network đang lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, lượng token do đội ngũ dự án và các sàn giao dịch nắm giữ vẫn là một ẩn số, gây lo ngại về khả năng thao túng giá.

Startup công nghệ Việt ghi dấu ấn tại VietChain Talents 2025

Hai giải pháp của Wikex kết nối trong một hệ sinh thái tài chính số hoàn chỉnh (Ảnh: CTV).

Startup công nghệ tài chính Wikex do 100% các kỹ sư Việt sáng lập tham gia dự thi hai nội dung, và đều lọt vào vòng bán kết.

Hai bài thi này là eVND Stablecoin- một đồng tiền kỹ thuật số, và mô hình sàn giao dịch tài sản số chuẩn hóa.

VietChain Talents 2025 được xem là cuộc thi Blockchain có quy mô giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng giá trị lên đến 3,5 tỷ đồng.

iPhone 17 Pro Max sẽ có màu sắc hoàn toàn mới

Hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy dòng sản phẩm iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục duy trì hai phiên bản màu sắc tiêu chuẩn là titan bạc và titan xám. Hai màu này sẽ thay thế cho titan trắng và titan đen của iPhone 16 Pro Max.

Bốn phiên bản màu sắc trên iPhone 17 Pro Max (Ảnh: Majin Bu).

Bên cạnh đó, Apple dự kiến bổ sung hai tùy chọn màu mới là titan cam và titan xanh. Màu titan xanh được nhận định là tương đồng với màu Midnight Blue trên các dòng MacBook, trong khi titan cam có sắc thái đậm hơn đáng kể so với màu titan sa mạc của iPhone 16 Pro.

Trước đó, nguồn tin từ MacRumors tiết lộ màn hình của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được cải tiến để hạn chế vết xước và giảm thiểu tình trạng phản chiếu ánh sáng bên ngoài.

Máy quay nhỏ gọn cho nhà làm phim độc lập

Sony FX2 được trang bị cảm biến full-frame Exmor R chiếu sáng sau với độ phân giải hiệu dụng 33MP. Với dải tương phản rộng tới 15+ stop khi sử dụng S-Log3, FX2 tái hiện chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng và vùng tối, phù hợp cho các cảnh quay có độ chênh sáng cao.

FX2 được trang bị công nghệ Real-time Recognition AF, hệ thống lấy nét tự động theo thời gian thực (Ảnh: CTV).

Máy hỗ trợ Dual Base ISO ở mức 800 và 4.000 cho chế độ S-Log3. Thời lượng quay liên tục được nâng cao đáng kể nhờ hệ thống làm mát tích hợp, cho phép ghi hình đến 13 giờ ở chuẩn 4K 60p. FX2 hỗ trợ quay chuyển động chậm với tốc độ 60fps ở 4K và 120fps ở Full HD.

Zalo gây tranh cãi

Theo điều khoản sử dụng của Zalo, các tài khoản không hoạt động trong vòng 45 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục. Người dùng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ phải tạo tài khoản mới.

Chính sách xóa tài khoản sau 45 ngày không hoạt động đã được Zalo áp dụng từ năm 2023 (Ảnh chụp màn hình).

Zalo định nghĩa tài khoản không hoạt động là khi người dùng không đăng nhập, không gửi tin nhắn hoặc không chia sẻ bài viết mới lên trang cá nhân.

Mặc dù chính sách này đã được Zalo áp dụng từ đầu năm 2023, nhưng gần đây mới được nhiều người dùng biết đến, dẫn đến nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Galaxy S26 Ultra có thể tiếp tục sử dụng pin 5.000mAh

Theo Android Authority, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 5.000mAh. Trên thực tế, hai mẫu Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra đều mang lại thời lượng sử dụng pin tốt. Tuy nhiên, các đối thủ của hãng đã tích hợp viên pin có dung lượng lớn hơn nhờ công nghệ Silicon-Carbon.

Nhiều khả năng, Galaxy S26 Ultra sẽ không có cải tiến về pin (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, nguồn tin từ GSMArena tiết lộ mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.

Máy in hóa đơn cho mô hình kinh doanh bán lẻ

Máy in hóa đơn bán hàng Epson TM-T82IV nổi bật với tốc độ in nhanh, độ bền cao và khả năng tích hợp linh hoạt, đáp ứng tối ưu nhu cầu vận hành liên tục của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và đồ uống.

Máy in TM-T82IV cung cấp các tùy chọn kết nối linh hoạt với 3 cổng kết nối, gồm USB, Serial và Ethernet (Ảnh: CTV).

Thiết bị có kích thước nhỏ gọn và khối lượng 1,7kg, dễ dàng bố trí trong nhiều không gian. So với phiên bản tiền nhiệm, TM-T82IV có tuổi thọ dao cắt lên đến 2 triệu lần (tăng 33% so với trước đây), Máy còn hỗ trợ in mã vạch Code128 để xử lý các loại dữ liệu phức tạp với độ chính xác cao.

Apple tuyển dụng loạt vị trí quan trọng tại Việt Nam

Trong những ngày gần đây, Apple liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam, cho thấy sự mở rộng đáng kể của tập đoàn công nghệ này tại thị trường Đông Nam Á.

Đáng chú ý, vị trí Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR Manager) cho iPhone đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn.

Apple đang tìm kiếm nhân sự đảm nhận các vị trí quan trọng tại Việt Nam (Ảnh: SCMP).

Vị trí PR Manager cho iPhone, được đăng tải trên trang web của Apple từ ngày 10/7, yêu cầu ứng viên có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, với khả năng thực hiện thành công các chiến dịch truyền thông sáng tạo và có tác động ý nghĩa.

Người đảm nhiệm vị trí này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và mở rộng mối quan hệ với giới truyền thông, người sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Ứng dụng AI giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt

Ông Lê Việt Thắng, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc 1Office (Ảnh: BTC).

Chiều 24/7, 1Office chính thức ra mắt nền tảng 1Office Next – hệ thống quản trị AaaS (AI as a Service) đầu tiên tại Việt Nam. Nền tảng cho phép doanh nghiệp tự thiết kế hệ thống vận hành linh hoạt, tích hợp AI trong phân tích dữ liệu, ra quyết định và tự động hóa tác vụ.

1Office Next kết hợp AI, lập trình kéo-thả (low-code) và tự động hóa (automation) nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai quy trình, giảm phụ thuộc vào IT, tăng khả năng thích ứng thị trường.

Tại sự kiện, 1Office giới thiệu 8 AI Agent - các trợ lý số hỗ trợ nghiệp vụ như giám sát KPI, phân tích hiệu suất, đề xuất hành động theo thời gian thực. Hơn 600 người tham dự đã trực tiếp trải nghiệm các công nghệ mới.