Điểm tuần: OpenAI phát triển điện thoại, iPhone 17 giúp Apple thắng lớn

OpenAI âm thầm phát triển điện thoại

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, hãng chip Qualcomm đang hợp tác với MediaTek để phát triển chip trí tuệ nhân tạo cho chiếc smartphone đầu tiên của OpenAI. Luxshare sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm này.

Dự kiến, thiết bị sẽ ra mắt vào năm 2028. Máy được vận hành bởi tác nhân AI, giúp làm thay công việc của người dùng. Người dùng sẽ không còn phải cài đặt và sử dụng các ứng dụng riêng lẻ như smartphone thông thường.

Trước đó, OpenAI từng thừa nhận sẽ phát triển thêm thiết bị phần cứng, thay vì chỉ tập trung vào phần mềm trí tuệ nhân tạo như hiện tại.

iPhone 17 giúp Apple đạt kỷ lục doanh thu

Trao đổi với Financial Times, Kevan Parekh, Giám đốc tài chính của Apple, cho biết iPhone 17 là dòng sản phẩm phổ biến nhất từ ​​trước đến nay của hãng. Cả Parekh và CEO Tim Cook đều khẳng định hiệu quả kinh doanh xuất sắc của Apple trong quý vừa qua đến từ doanh số bán iPhone.

Theo báo cáo vừa được Apple công bố, doanh thu công ty đạt 111,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý kết thúc vào tháng 3. Lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD.

iPhone vẫn là thiết bị đóng góp lớn nhất trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Mảng dịch vụ tiếp tục lập kỷ lục mới với doanh thu 30,98 tỷ USD, vượt ước tính 30,39 tỷ USD. Các dòng máy Mac, iPad và thiết bị đeo đều vượt kỳ vọng của giới phân tích.

34 triệu thuê bao chưa xác nhận SIM chính chủ

Tính đến thời điểm hiện tại, theo đại diện Cục Viễn thông, thống kê sơ bộ của C06, đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID.

Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận từ nay đến ngày 15/6. Cơ quan quản lý lựa chọn cách làm theo từng giai đoạn để người dân có thêm thời gian kiểm tra, tránh trường hợp vội vàng từ chối nhầm số thuê bao vẫn đang sử dụng cho thiết bị cá nhân, công việc hoặc các mục đích đặc thù.

Lộ diện kính thông minh Samsung

Theo Android Headlines, Samsung đang gấp rút hoàn thiện dự án kính thông minh đầu tiên của mình. Hình ảnh rò rỉ mới nhất đã hé lộ thiết kế hoàn chỉnh của sản phẩm, cho thấy một chiếc kính mắt thông thường tích hợp camera ở hai bên gọng, phục vụ mục đích quay phim và chụp ảnh.

Thiết bị được biết đến với tên mã "Jinju", dự kiến trang bị chip xử lý Snapdragon AR1, cảm biến máy ảnh IMX681 của Sony và viên pin 155mAh. Đặc biệt, sản phẩm sẽ tích hợp hệ thống loa dẫn truyền xương, cho phép truyền âm thanh trực tiếp qua xương sọ.

Tuy nhiên, phiên bản "Jinju" sẽ không có màn hình LED hiển thị thông tin. Thay vào đó, Samsung được cho là đang phát triển một phiên bản cao cấp hơn với tên mã "Haean", tích hợp màn hình micro-LED để hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt người đeo.

Huawei vận hành cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam

Gần đây, Huawei đã đưa vào vận hành cửa hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam. Cửa hàng này cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chính sách bảo hành, giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Cửa hàng trực tuyến được xây dựng với giao diện và nội dung mang dấu ấn địa phương, thể hiện định hướng bản địa hóa trải nghiệm, hướng đến việc kết nối gần gũi hơn với người dùng Việt Nam. Động thái này cũng cho thấy định hướng phát triển dài hạn của hãng tại thị trường Việt Nam.

iPhone 18 có thể xử lý AI tốt hơn

Theo CultofMac, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp mức RAM lên dung lượng 12GB. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khan hiếm linh kiện chip nhớ và RAM trên toàn cầu. Tuy vậy, Apple buộc phải nâng cấp thiết bị để có thể bắt kịp cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đây, hệ điều hành iOS luôn được biết đến với khả năng tối ưu RAM hiệu quả nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Điều này giúp cho Apple không cần phải chạy đua quá nhiều về dung lượng RAM trên các sản phẩm của hãng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cuộc đua AI diễn ra. Các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence yêu cầu nhiều dung lượng RAM hơn để có thể hoạt động một cách mượt mà và ổn định.