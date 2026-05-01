Hà Nội: Hàng loạt khóa xe thông minh bị vô hiệu, cùng một nguyên nhân

Thiết bị báo cháy từ trung tâm ngoại ngữ bị sự cố đã vô hiệu hoá các khoá thông minh trong khu vực (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện).

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, chiều tối 29/4, hiện tượng can nhiễu ảnh hưởng tới hoạt động của hàng loạt thiết bị khóa thông minh (smartkey) của ô tô, xe máy quanh khu vực số 58 đường Trung Yên 14, phường Yên Hòa cũ (Số 23 ngõ 10 Lưu Quang Vũ, phường Yên Hòa mới), khiến nhiều người dân không thể di chuyển.

Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng thu thập thông tin xử lý và tối cùng ngày, tình trạng can nhiễu đã được khắc phục. Các thiết bị smartkey hoạt động lại bình thường.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện) xử lý thành công, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân xung quanh chào mừng ngày lễ 30/4-1/5.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do bộ báo cháy tại trung tâm ngoại ngữ trên phố Thâm Tâm, phường Yên Hòa, Hà Nội bị sự cố kỹ thuật nên có phát xạ trên tần số 434.0125MHz, gây ảnh hưởng can nhiễu đến các khóa xe thông minh.

Thời gian vừa qua, Cục Tần số vô tuyến điện liên tục tiếp nhận thông tin liên quan đến hiện tượng can nhiễu làm ảnh hưởng đến khoá thông minh của ô tô, xe máy.

Ngày 20/4, thiết bị báo cháy bị lỗi kỹ thuật, phát liên tục trên tần số 433.9MHz, trùng với tần số smartkey của ô tô và xe máy, chiếm dụng phổ tần số làm các thiết bị smartkey khu vực ngã tư Trần Bình Trọng - Hùng Vương, phường Vườn Lài, TPHCM không hoạt động.

Nhận được phản ánh, ngay lập tức, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã cử các chuyên viên xuống hiện trường để tìm nguồn gây nhiễu ở trên.

Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị kiểm soát vô tuyến điện hiện đại cùng kinh nghiệm xử lý nhiễu tần số có hại, các chuyên viên tần số của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã nhanh chóng kiểm soát, phát hiện và định vị chính xác nguồn gây nhiễu từ thiết bị báo cháy lắp đặt tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi nằm trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài, TPHCM.

Ngày 17/4, khu vực số 01 đường Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội) cũng gặp tình trạng tương tự.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xác định nguyên nhân là do một quán cafe trong khu vực Mễ Trì Thượng đã sử dụng hệ thống thiết bị nút gọi nhân viên không dây gắn trên các bàn nhưng bị lỗi kỹ thuật nên đã phát tín hiệu trên tần số 433.91MHz, trùng với tần số hoạt động của thiết bị khoá thông minh gây nên hiện tượng nhiễu sóng trên.