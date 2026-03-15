Điểm tuần: iPhone 17e lên kệ, Bitcoin đạt cột mốc quan trọng

Giá iPhone 17e lên kệ tại Việt Nam

Sáng 11/3, dòng sản phẩm iPhone 17e đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Ngay khi lên kệ, mẫu máy này đã được một số đại lý điều chỉnh giá bán.

Phiên bản màu hồng trên iPhone 17e nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng nữ (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, tại một số đại lý, iPhone 17e phiên bản 256GB được chào bán với mức giá 17,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 512GB cũng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng, còn 23,5 triệu đồng.

Thậm chí, khi tìm kiếm tại một số gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử, người dùng còn có thể mua được iPhone 17e phiên bản 256GB với mức giá chưa tới 16 triệu đồng. Đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết lượng khách hàng đặt mua iPhone 17e có sự tăng trưởng tốt so với phiên bản tiền nhiệm.

Đồng Bitcoin thứ 20 triệu đã được đào

Theo BitcoinMagazine, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới vừa vượt qua một cột mốc quan trọng. Hơn 20 triệu trong tổng số 21 triệu đồng Bitcoin đã được khai thác.

Hiện chỉ còn một triệu Bitcoin chưa được khai thác (Ảnh: CNBC).

Điều đó đồng nghĩa hơn 95% tổng nguồn cung của đồng tiền điện tử này đã được lưu hành trên thế giới. Chỉ còn chưa đến một triệu đồng Bitcoin vẫn đang được khai thác.

"Cha đẻ" của Bitcoin đã thiết kế để giới hạn tổng nguồn cung toàn mạng là 21 triệu BTC. Để tránh bị lạm phát do khai thác, ông đã thêm một đoạn code để cứ sau 210.000 khối khai thác, phần thưởng Bitcoin cho thợ đào sẽ giảm một nửa. Thuật toán này được gọi là Bitcoin halving (hay còn gọi là "giảm một nửa").

Loa di động có khả năng sạc pin

Soundcore Boom Go 3i sở hữu công suất 15W với âm lượng tối đa 92dB, phù hợp để sử dụng cho những chuyến dã ngoại hay một buổi tụ họp nhỏ. Loa hỗ trợ công nghệ BassUp 2.0 giúp tăng cường dải trầm. Thiết bị đạt chuẩn IP68, có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau.

Soundcore Boom Go 3i hỗ trợ công nghệ Bluetooth 6.0 cùng Auracast (Ảnh: Anker).

Boom Go 3i có thời lượng pin lên tới 24 giờ. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm còn có thể hoạt động như một pin dự phòng, giúp sạc điện thoại trong những tình huống cấp thiết.

Tin mới nhất về iPhone màn hình gập

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị dung lượng RAM 12GB do Samsung cung cấp. Nguồn tin này tiết lộ Samsung đã đàm phán được mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng bộ nhớ trước đây với Apple. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu.

Mô hình iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Giá của một mô-đun RAM LPDDR5X 12GB (được trang bị trên iPhone Air và iPhone 17 Pro) đã tăng từ mức 30 USD vào đầu năm 2025 lên 70 USD trong năm nay.

Theo MacRumors, Samsung Display ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 5. Nhiều tin đồn khẳng định Apple đã giải quyết được gần như hoàn toàn vấn đề nếp gấp trên màn hình của thiết bị này.

TPHCM thúc đẩy hạ tầng AI

Sáng 11/3, UBND TPHCM đã làm việc với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế về triển khai dự án Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các sở, ngành liên quan và các đối tác quốc tế. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và kinh tế số của TPHCM, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn vào Thành phố trong thời gian tới.

Sony tổ chức Be Alpha Day 2026

Ngày 14/3, Sony Việt Nam đã tổ chức ngày hội nhiếp ảnh thường niên dành cho cộng đồng nhiếp ảnh. Be Alpha Day 2026 mang chủ đề “Ghi dấu ấn Việt qua lăng kính nhiếp ảnh”, lấy cảm hứng từ tinh thần mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một trong những hoạt động tiêu biểu cho Be Alpha Day năm nay là cuộc thi ảnh Vietnam Snap by Sony (Ảnh: Thế Anh).

Tại sự kiện, không gian triển lãm Vietnam Snap by Sony trưng bày 50 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ gần 600 bài dự thi. Bên cạnh đó, hoạt động Portfolio Review cũng mang đến cơ hội để người tham dự trực tiếp nhận được các tư vấn, nhận xét chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành.