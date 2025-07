Điểm tuần: iPhone 17 Pro Max lộ diện, Google Veo 3 khả dụng tại Việt Nam

iPhone 17 Pro Max lộ diện

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Weibo, leaker Instant Digital cho biết iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone được trang bị viên pin dung lượng cao nhất từ trước đến nay.

Thiết kế mới trên iPhone 17 Pro Max (Ảnh: MajinBu).

Cụ thể, viên pin trên iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ có dung lượng 5.000mAh. Con số này tăng 6,5% so với dung lượng pin 4.676mAh trên mẫu iPhone 16 Pro Max hiện tại.

Nhiều thông tin rò rỉ gần đây cho biết Apple sẽ thay đổi vị trí biểu tượng "quả táo cắn dở" trên dòng sản phẩm iPhone 17 Pro.

Cụ thể, logo này sẽ được di chuyển xuống phần giữa phía dưới mặt lưng, ngay bên dưới cụm camera. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng các nhà sản xuất phụ kiện cho iPhone 17 Pro đã bắt đầu sản xuất ốp lưng với thiết kế mới này.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành lập hai đơn vị chiến lược

Chiều 4/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt thành lập Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sáng tạo, chia sẻ và khai thác dữ liệu quốc gia một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương trao các quyết định về công tác cán bộ cho hai đơn vị mới (Ảnh: Minh Sơn).

Việc thành lập hai đơn vị mới diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có những thay đổi lớn với dấu mốc ngày 1/7, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động và Luật Dữ liệu chính thức có hiệu lực.

Đây là thời điểm Việt Nam bước vào chương cải cách mới, với việc sắp xếp lại bản đồ hành chính quốc gia và thiết lập bản đồ dữ liệu số, định hình tương lai quản trị bằng luật pháp và công nghệ.

Galaxy A56 5G ra mắt phiên bản màu hồng

Galaxy A56 5G phiên bản màu hồng không chỉ mang đến vẻ ngoài cá tính, năng động mà còn phản ánh đúng tinh thần trẻ trung, tươi mới của mùa hè. Thiết bị cũng tích hợp hàng loạt tính năng AI giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Galaxy A56 5G phiên bản màu hồng mang lại vẻ ngoài trẻ trung (Ảnh: TechDaily).

Galaxy A56 5G cũng hỗ trợ tính năng Gemini Live, cho phép người dùng giao tiếp với AI bằng cả giọng nói và hình ảnh. Với khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt, tính năng này mang đến trải nghiệm AI tự nhiên, thân thiện và dễ sử dụng hơn.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 6,7 inch, tần số quét 120Hz và chip Exynos 1580. Galaxy A56 5G cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67, giúp người dùng yên tâm sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

Google Veo 3 đã khả dụng tại Việt Nam

Veo 3 là công cụ AI cho phép tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh đầu vào, được giới thiệu tại sự kiện Google I/O toàn cầu vào tháng 5/2025. Công cụ này có khả năng kết hợp lời thoại, hiệu ứng âm thanh và chuyển động hình ảnh một cách đồng bộ.

Một video ngắn do Veo 3 tạo ra (Ảnh: Google).

Kể từ ngày 3/7, Google đã mở tính năng Veo 3 trên toàn bộ hệ thống Gemini tại các quốc gia đang hỗ trợ ứng dụng này, trong đó có Việt Nam.

Theo chính sách hiện hành, các video do người dùng tạo bằng công cụ sẽ hiển thị watermark và được nhúng mã nhận dạng kỹ thuật số SynthID nhằm phân biệt nội dung tạo bằng AI.

iPhone màn hình gập sắp ra mắt

Theo DigiTimes, quá trình phát triển iPhone màn hình gập (iPhone Fold) đã bước đến giai đoạn chế tạo nguyên mẫu đầu tiên (Prototype 1) vào tháng trước.

Apple đang thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên của iPhone Fold (Ảnh: 9to5mac).

Đây là giai đoạn đầu tiên khi công ty tạo ra một thiết bị có đầy đủ chức năng. Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, Apple có thể hoàn tất quá trình thử nghiệm nguyên mẫu vào cuối năm 2025. Sau đó, sản phẩm sẽ bước đến giai đoạn Kiểm tra xác minh kỹ thuật (Engineering Verification Test - EVT).

Theo 9to5mac, giai đoạn hiện nay vẫn còn rất sớm. Sau khi thử nghiệm với nguyên mẫu đầu tiên, Apple sẽ tạo thêm 2 nguyên mẫu khác trước khi bước đến giai đoạn EVT. Điều này nhằm xác định thiết kế cuối cùng có thể đưa vào sản xuất.

Tựa game di động nhiều lượt tải nhất thế giới tròn 8 năm tuổi

Theo dữ liệu từ Sensor Tower App Performance Insights, Garena Free Fire là tựa game di động có lượt tải nhiều nhất thế giới. Nhân dịp tròn 8 năm tuổi, tựa game đã tổ chức lễ hội trong khoảng thời gian 20/6-14/7, thể hiện cam kết trong việc mang đến trải nghiệm sáng tạo và đặt người chơi lên hàng đầu.

Từ nay đến ngày 14/7, người chơi có thể mở khóa vật phẩm vô hạn thông qua chế độ chơi Sinh Tồn và Tử Chiến (Ảnh: TechCrunch).

Trong suốt sự kiện, game thủ có thể mở khóa vật phẩm vô hạn thông qua các chế độ chơi mới. Ngoài ra, game còn giới thiệu sảnh chờ tùy chỉnh lần đầu xuất hiện và nhiều bộ sưu tập theo chủ đề. Đây là lễ hội quà tặng thường niên lớn nhất của Free Fire, tôn vinh sự sáng tạo và kết nối giữa những người chơi.