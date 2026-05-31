Điểm tuần: Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max đồng loạt giảm giá

Giá Galaxy S26 Ultra giảm chục triệu đồng

Sau ba tháng lên kệ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 Ultra đã được các đại lý đồng loạt điều chỉnh giá bán.

Galaxy S26 Ultra là mẫu máy bán chạy nhất trong dải sản phẩm Galaxy S26 (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra phiên bản 256GB hiện có mức giá 30 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản cao cấp nhất với dung lượng lưu trữ 1TB giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 42 triệu đồng.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, thị trường smartphone cao cấp hiện ghi nhận xu hướng người dùng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị hơn. Do đó, khi quyết định nâng cấp, khách hàng thường ưu tiên lựa chọn các dòng sản phẩm cao cấp nhất để có thể sử dụng lâu dài.

Hàng loạt tài khoản Instagram bị khóa

Thời gian qua, hàng loạt tài khoản Instagram bất ngờ bị đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn. Nhiều người cho biết trước khi tài khoản Instagram bị khóa, họ đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ các tài khoản lạ. Đáng chú ý, những tài khoản này đều là tài khoản ảo, không có hình đại diện hay bất cứ bài đăng nào.

Nhiều tài khoản Instagram bị khóa trong thời gian qua là tài khoản của cửa hàng kinh doanh (Ảnh minh họa: CNet).

Nội dung tin nhắn mà những tài khoản này gửi thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, thậm chí có nội dung người lớn. Người dùng chỉ cần chấp nhận tin nhắn là tài khoản sẽ bắt đầu gặp sự cố.

“Chúng tôi đã ghi nhận sự cố gần đây khiến một số tài khoản Instagram tạm thời bị ảnh hưởng. Sự cố hiện đã được khắc phục và các tài khoản bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Chúng tôi xin lỗi nếu quá trình này gây ra bất kỳ sự bất tiện nào", đại diện Meta tuyên bố.

Máy hút bụi lau nhà đầu tiên tích hợp ba giải pháp làm sạch

Dreame H16 Pro TriForce sở hữu hệ thống làm sạch “3 trong 1” đầu tiên, kết hợp hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng. Công nghệ hơi nước 200 độ C hỗ trợ làm sạch sâu và diệt khuẩn. Hệ thống lau nước nóng 90 độ C giúp xử lý dầu mỡ và vi khuẩn bám sàn, trong khi bọt làm sạch chuyên dụng hỗ trợ khử mùi.

Dreame H16 Pro TriForce là giải pháp đầu tiên trên thị trường hỗ trợ cả 3 hệ thống làm sạch (Ảnh: Thế Anh).

Sản phẩm sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, mạnh hàng đầu trên thị trường máy hút bụi lau nhà hiện nay. Hệ thống thanh gạt kép và cảm biến thông minh giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trên nhiều loại vết bẩn khác nhau.

Facebook siết chặt quản lý nội dung cho thanh thiếu niên Việt Nam

Meta bắt đầu triển khai phiên bản nâng cấp của tính năng "Tài khoản Thanh thiếu niên" trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam, tăng kiểm soát nội dung và công cụ quản lý dành cho phụ huynh.

Meta nâng cấp tính năng tài khoản thanh thiếu niên tại Việt Nam (Ảnh: Forbes).

Điểm đáng chú ý của đợt cập nhật là việc đồng bộ tiêu chuẩn nội dung với hệ thống phân loại phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên, đồng thời bổ sung thêm các công cụ kiểm soát chuyên sâu cho phụ huynh.

Đây được xem là thay đổi lớn nhất kể từ khi Meta triển khai các tính năng bảo vệ thanh thiếu niên tại Việt Nam vào năm 2025.

iPhone nào hỗ trợ cập nhật iOS 27?

Theo 9to5mac, hệ điều hành iOS 27 chỉ hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa 4 mẫu máy gồm iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE 2020 sẽ không còn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Một số dòng iPhone đời cũ không còn hỗ trợ cập nhật iOS 27 (Ảnh: PhoneArena).

Ngay cả khi chiếc iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 27, thiết bị vẫn có thể sẽ không hỗ trợ đầy đủ tính năng trên bản cập nhật này. Nguyên nhân là do nhiều cải tiến liên quan đến bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence chỉ tương thích với các dòng sản phẩm từ iPhone 15 Pro trở lên.

TV QD-MiniLED mới từ Haier

TV Haier M96 Series nổi bật với kích thước 100 inch. TV được trang bị công nghệ chấm lượng tử Quantum Dots và hệ thống đèn nền MiniLED, với khả năng tái tạo màu sắc có độ chuẩn xác lên đến 99%, độ sáng nổi bật hơn 2.000 nits cùng độ tương phản cao nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng đa vùng.

Loa thanh tích hợp được tinh chỉnh bởi KEF, có tổng công suất 128W (Ảnh: BTC).

Thiết bị tích hợp chip xử lý đa nhiệm UltraSense AI tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. TV có tần số quét thực 144Hz và tần số quét chơi game 240Hz, mang đến chuyển động mượt mà, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng xé hình và giật lag.

Giá iPhone 17 Pro Max giảm tiền triệu

Tham khảo tại một số đại lý, iPhone 17 Pro Max có giá bán 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.

Phiên bản 256GB của iPhone 17 Pro Max được người dùng Việt chọn mua nhiều nhất (Ảnh: Gizmodo).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, những chương trình giảm giá đối với iPhone 17 trong thời gian gần đây đều đến từ chính sách kích cầu của mỗi hệ thống. Do đó, giá bán sản phẩm có thể sẽ chênh lệch tùy theo ưu đãi tại từng cửa hàng.

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại thông minh bán chạy thứ hai thế giới trong quý I/2026. Trong khi đó, thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 Pro Max luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh số thiết bị bán ra đối với ngành hàng iPhone tại Việt Nam.