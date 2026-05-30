YouTube bắt đầu tự động gắn nhãn, tăng cường nhận diện nội dung AI

Theo đó, các video sử dụng AI trên YouTube sẽ được hiển thị thông báo rõ ràng hơn thay vì chỉ xuất hiện trong phần mô tả mở rộng như trước đây.

Cụ thể, với video dài, nhãn thông báo sẽ được đặt ngay dưới trình phát video. Đối với YouTube Shorts, nhãn AI sẽ xuất hiện trực tiếp trên video.

Trước đó, người dùng phải chủ động mở phần mô tả để biết liệu video có sử dụng AI hay không. Vì vậy, YouTube cho rằng cách hiển thị mới sẽ giúp người xem có thể nhận biết một nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các nhãn AI sẽ được hiển thị rõ ràng hơn đối với người xem (Ảnh: YouTube)

Ông Rene Ritchie, người phụ trách kết nối nhà sáng tạo của YouTube, cho biết: “Nếu nội dung trông giống thật nhưng được tạo bằng AI, người xem sẽ biết ngay lập tức”.

Ngoài thay đổi vị trí hiển thị, YouTube cũng sẽ chủ động trong việc gắn nhãn AI. Bắt đầu từ tháng 5, nền tảng sẽ triển khai các hệ thống nhận diện nội bộ nhằm phát hiện những video AI có mức độ chân thực cao.

Trong trường hợp nhà sáng tạo nội dung không tự khai báo nhưng hệ thống xác định có sử dụng AI, YouTube sẽ tự động bổ sung nhãn thông báo.

Dù vậy, ông Rene Ritchie khẳng định các nhà sáng tạo vẫn có quyền kiểm soát. Nếu cho rằng video bị gắn nhãn nhầm, người dùng có thể truy cập YouTube Studio để điều chỉnh trạng thái khai báo.

Hành động của YouTube được cho là phù hợp với bối cảnh các AI tạo video ngày càng hoàn thiện hơn (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ không thể gỡ bỏ nhãn AI. Điều này áp dụng với các nội dung được tạo bằng những công cụ AI của chính YouTube như Veo hoặc Dream Screen. Tương tự, những video có siêu dữ liệu xác nhận được tạo hoàn toàn bằng AI cũng sẽ không thể xóa nhãn này.

Nền tảng cũng nhấn mạnh việc gắn nhãn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền hay mức độ hiển thị của video trong hệ thống đề xuất.

“Đây hoàn toàn là việc cung cấp thông tin phù hợp cho người xem vào đúng thời điểm”, ông Rene Ritchie cho biết.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh YouTube và Google gia tăng các biện pháp quản lý nội dung AI, khi những video này ngày càng phổ biến trên Internet và trở nên khó phân biệt với nội dung thật.

Việc nền tảng chủ động phát hiện và gắn nhãn được xem là bước đi nhằm nâng cao tính minh bạch, đồng thời giúp người xem đánh giá chính xác hơn nguồn gốc của nội dung mà họ đang tiếp cận.

Tại Việt Nam, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, trong đó siết chặt các quy định về việc sử dụng AI và yêu cầu minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra.