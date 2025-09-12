Công nghệ truyền động lực để người trẻ bắt nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

“Chất xúc tác” cho những đổi thay tích cực

Công nghệ là cú hích quan trọng cho sự phát triển của đất nước (Ảnh: Samsung).

Chuyển đổi số là mảnh ghép quan trọng trong “bức tranh” đổi thay của đất nước. Việc số hoá, chuẩn dữ liệu và nâng cao năng lực số được ưu tiên triển khai với nhiều chương trình cụ thể như “Kết nối Internet và máy tính cho học sinh”, chiến dịch phủ Internet toàn quốc của Viettel, hay các dự án SIC, Solve for Tomorrow và tài trợ thiết bị từ Samsung.

Nhờ đó, chuyển đổi số đang tạo ra thế hệ trẻ hội nhập, linh hoạt và đa nhiệm. Nhiều sinh viên sớm khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân, thậm chí điều hành doanh nghiệp riêng.

Người lao động trẻ cũng thích ứng nhanh, chọn mô hình làm việc hybrid như một xu hướng tất yếu. Trước đó, báo cáo của PwC năm 2023 ghi nhận 74% lao động Việt Nam đã làm việc kết hợp, trong khi khảo sát của Decision Lab năm 2024 khẳng định hybrid đáp ứng nhu cầu cân bằng công việc - cuộc sống.

Hành trang thiết yếu trong kỷ nguyên AI

Galaxy Tab S11 Series đón đầu kỷ nguyên hội nhập với AI đa phương thức (Ảnh: Samsung).

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, AI trở thành hành trang không thể thiếu cho người trẻ. Theo đó, Samsung tiếp tục mang đến các thiết bị công nghệ mạnh mẽ, trao quyền để thế hệ trẻ khai phá tiềm năng trong kỷ nguyên vươn mình với Galaxy Tab S11 Series - dòng AI Tablet cao cấp vừa ra mắt.

Tích hợp Galaxy AI với sự góp sức của các kỹ sư Việt Nam, Tab S11 Series hỗ trợ ghi chú thông minh, dịch giọng nói, tóm tắt nội dung, tra cứu nhanh bằng “Khoanh tròn để tìm kiếm”. Math Assist giúp giải toán từ cơ bản đến nâng cao, Gemini Live trở thành bạn đồng hành học ngoại ngữ và nhiều môn học khác, tối ưu cả công việc lẫn học tập.

Loạt tiện ích AI giúp tăng cường hiệu suất đang được nhiều người dùng đón nhận (Ảnh: Samsung).

Đồng hành cùng người trẻ trong mục tiêu tối ưu hoá hiệu suất, ông lớn Hàn Quốc đã biến AI Tablet mới của mình thành một thiết bị mạnh mẽ, đủ sức đảm đương các công việc phức tạp.

Ngoài vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ tối ưu cho AI hay các ứng dụng làm việc chuyên nghiệp (Goodnotes 6, LumaFusion, Microsoft 365 Personal…), sản phẩm còn nổi bật ở trải nghiệm và không gian làm việc trên máy.

Cụ thể, Galaxy Tab S11 Series sở hữu tính năng Samsung DeX hoàn toàn mới. Không chỉ cho phép kết nối và làm việc đa màn hình với chế độ mở rộng, người dùng còn có thể thiết lập 4 không gian làm việc khác nhau ngay trên sản phẩm này.

Thiết bị của Samsung cũng đơn giản hoá quy trình từ lên ý tưởng đến thành phẩm với tính năng Phác thảo thông minh (Sketch to image). Cùng với đó, thao tác xử lý ảnh, xóa vật thể, làm đầy khung hình cũng được thực hiện dễ dàng mà không cần thông qua ứng dụng từ bên thứ ba.

Samsung đã thiết kế lại hoàn toàn bút S Pen với hình lục giác mới, đầu bút hình nón 1mm cùng góc nghiêng tăng đến 15%, mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Lựa chọn của lao động tri thức trẻ

Sản phẩm hội tụ nhiều yếu tố để trở thành món hành trang cần thiết cho người Việt trẻ (Ảnh: Samsung).

Đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ cao cấp trong kỷ nguyên số của nhóm lao động trí thức, Galaxy Tab S11 Series được định vị là AI Tablet “tất cả trong một” - vừa mạnh mẽ cho công việc, vừa tối ưu cho sáng tạo và di động.

Với vi xử lý hiệu suất cao, màn hình lớn mượt mà và bút S Pen thế hệ mới, người dùng có thể ghi chú, phác thảo hay chỉnh sửa tài liệu tức thì. Tích hợp Galaxy AI giúp tóm tắt nội dung, dịch thuật, hỗ trợ ý tưởng sáng tạo đa phương thức, mang lại lợi thế rõ rệt cho phong cách làm việc linh hoạt.

Thiết kế mỏng nhẹ, bền bỉ từ Armor Aluminum cho phép mang theo mọi lúc mọi nơi. Mỗi ý tưởng mới đều được hiện thực hóa nhanh chóng với sự hỗ trợ của AI, giúp người trẻ rút ngắn thời gian triển khai và gia tăng hiệu quả trong học tập, công việc lẫn khởi nghiệp.

