Cơ hội tham gia tiệc tối sang trọng khi đặt trước HONOR Magic V5 tại Thế Giới Di Động

Đây là đặc quyền chỉ 30 suất giới hạn cho các khách hàng đặt cọc sớm HONOR Magic V5 ở Thế Giới Di Động, sống tại khu vực nội thành TPHCM (theo địa giới hành chính cũ). Ngoài ra, mỗi khách hàng tham dự tiệc tối còn được tặng thêm quà tặng cao cấp cho trải nghiệm thêm trọn vẹn.

Lần đầu tiên HONOR tổ chức tiệc tối tại nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, nâng tầm trải nghiệm khách hàng (Ảnh: HONOR).

Trong không gian thượng lưu với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp Sài Gòn đêm, trải nghiệm VIP Dinner (tiệc dành cho khách mời VIP) không chỉ là lời tri ân mà còn là tuyên ngôn: Magic V5 không chỉ là một thiết bị công nghệ, mà là trải nghiệm sống cao cấp.

Việc mang đến cho khách hàng tiệc tối tinh tế khi đặt trước HONOR Magic V5 là sự hòa quyện của công nghệ và phong cách sống, nâng tầm lẫn nhau. HONOR mang đến cho khách hàng một hành trình sở hữu trọn vẹn.

Tất cả khách hàng đặt trước từ ngày 1/10 đến 10/10 tại Thế Giới Di Động đều nhận được bộ quà tặng có tổng giá trị đến 12 triệu đồng. Trong gói quà này, nổi bật nhất là loa Harman Kardon Onyx Studio 9 (số lượng có hạn).

Đi kèm là gói bảo hành toàn diện HONOR Premium Care+, bao gồm 12 tháng bảo vệ màn hình, 24 tháng bảo hành chính hãng và chính sách 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận ưu đãi lên đời máy cùng chương trình mua trả chậm 0% lãi suất, giúp việc sở hữu siêu phẩm gập trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Điều làm nên sức hút của HONOR Magic V5 không chỉ là phần quà hay những trải nghiệm cao cấp mà ở chất lượng vượt trội của sản phẩm. Magic V5 là thế hệ điện thoại gập mới nhất của HONOR, được định vị là “đẳng cấp gập toàn diện”.

Máy gây ấn tượng mạnh với thiết kế mỏng chỉ 4,1mm khi mở ra và 8,8mm khi gập lại. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ nâng chuẩn điện thoại gập lên một tầm cao mới. Sự thanh thoát trong thiết kế đi cùng chất liệu bền bỉ giúp Magic V5 vừa tinh tế vừa chắc chắn, phù hợp với cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

Tiếp nối thành công từ Magic V3, HONOR tiếp tục nâng cấp công nghệ với Magic V5, đem lại độ mỏng ấn tượng mà vẫn không đánh đổi dung lượng pin (Ảnh: HONOR).

HONOR Magic V5 sở hữu viên pin dung lượng 5.820mAh. Nhờ đó, người dùng yên tâm khi làm việc liên tục, sáng tạo nội dung hay giải trí suốt cả ngày mà không lo ngắt quãng.

HONOR còn chứng minh rằng thiết kế mỏng không đồng nghĩa với đánh đổi độ bền khi Magic V5 có thể nâng tổng cộng 104kg treo cố định ngay phần giữa, ghi tên vào kỷ lục Guiness. Đi cùng bản lề đạt chuẩn 500.000 lần gập - tương đương 100 lần mỗi ngày trong suốt 13 năm - HONOR Magic V5 là sản phẩm chủ lực của nhà HONOR, vừa mỏng, vừa mạnh, vừa bền bỉ.

Bước sang kỷ nguyên AI, HONOR Magic V5 cũng chú trọng việc bảo vệ người dùng trước những nguy cơ từ deepfake và lừa đảo công nghệ cao. Tính năng phát hiện giả mạo AI được tích hợp trực tiếp trên thiết bị, cho phép phân tích hình ảnh và giọng nói chỉ trong 3 giây để cảnh báo kịp thời.

Tính năng phát hiện giả mạo AI hoạt động ngay cả trên các ứng dụng gọi điện phổ biến tại Việt Nam như Messenger, Zalo, Viber, Google Meet, mang đến chuẩn mực an toàn mới (Ảnh: HONOR).

Song song với đó là hệ sinh thái AI toàn diện được trang bị trên Magic V5 từ AI dịch thuật giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, AI ghi chú hỗ trợ tổng hợp nội dung nhanh chóng, đến AI xóa vật thể và AI tách nền phục vụ nhu cầu sáng tạo hình ảnh.

Sự kết hợp này khẳng định HONOR không chỉ dừng lại ở thiết kế mỏng, pin khỏe mà còn mang đến trải nghiệm thông minh, tiện lợi và an toàn hơn cho người dùng.

Với 4 phiên bản màu sắc tinh tế gồm vàng bình minh, đỏ đôn hoàng, đen tuyệt tác và trắng ánh trăng, HONOR Magic V5 đáp ứng mọi phong cách từ hiện đại, cá tính cho đến sang trọng, thanh lịch (Ảnh: HONOR).

Với tất cả ưu điểm nổi bật đó, việc sở hữu HONOR Magic V5 tại Thế Giới Di Động không đơn thuần là mua một chiếc điện thoại mới, mà còn là tận hưởng một trải nghiệm cao cấp.

Từ đêm tiệc tối sang trọng dành riêng cho khách hàng tiên phong, đến bộ quà giá trị đến 12 triệu đồng và những công nghệ tiên tiến hàng đầu, tất cả đều khẳng định sự khác biệt của HONOR trên thị trường.