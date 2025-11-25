Chi tiết các bộ xử lý AMD mới nhất dành cho laptop

Sau khi thành công với dòng Ryzen™ AI 300 & AI Max Series hoàn toàn mới với thiết kế vi xử lý Zen 5, AMD đã lần lượt ra mắt thêm Ryzen™ 200 Series, Ryzen™ 100 Series và Ryzen™ 10 Series để phù hợp với các phân khúc thấp hơn. Dưới đây là các bộ xử lý mới nhất của AMD dành cho laptop từ phổ thông đến cao cấp nhất.

Bộ xử lý của AMD đã phủ kín các phân khúc (Ảnh: AMD).

Kỷ nguyên mới của AI: Ryzen™ AI 300 và AI Max Series

Ryzen™ AI là dòng chip mới của AMD, đảm bảo NPU tối thiểu 50 TOPS. Con số 300 đánh dấu thế hệ thứ 3 của chip AMD có NPU (sau 7040 và 8040). Dòng chip này AMD dùng thiết kế CPU mới kết hợp hai loại lõi: Zen 5 cho hiệu năng cao và Zen 5c tối ưu năng lượng. Điểm nổi bật là Zen 5c vẫn hỗ trợ siêu phân luồng, yếu tố hiếm gặp ở loại lõi tiết kiệm điện.

Ryzen™ AI 300 và AI Max Series tích hợp NPU mạnh mẽ (Ảnh: AMD).

Nâng cấp lớn nhất chính là NPU XDNA 2 mới cung cấp sức mạnh tính toán 50 TOPS, vượt xa yêu cầu 40 TOPS của Microsoft cho Copilot+ PC. Đồ họa tích hợp cũng được nâng lên kiến trúc RDNA 3.5. Một điểm nổi bật là các chip này bỏ hậu tố U/H/HS, cho phép nhà sản xuất tùy chỉnh TDP linh hoạt từ 15W đến 54W, phù hợp cho cả ultrabook mỏng nhẹ lẫn laptop hiệu năng cao.

Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 nhân/24 luồng), Ryzen™ AI 9 365 (10 nhân/20 luồng), Ryzen™ AI 7 350 (8 nhân/16 luồng), Ryzen™ AI 5 340 (6 nhân/12 luồng), Ryzen AI 5 330 (4 nhân/8 luồng).

Bên cạnh đó, AMD còn giới thiệu dòng Ryzen™ AI Max Series với tên mã Strix Halo mạnh cả về sức mạnh tính toán và đồ họa. Trong đó cao cấp nhất là AMD Ryzen™ AI Max+ 395 sở hữu 16 lõi Zen 5 kết hợp đồ họa tích hợp Radeon™ 8060S với 40 CU, có thể xử lý mượt mọi game AAA ở Full HD.

AMD giới thiệu dòng Ryzen™ 200 Series thuộc phân khúc chip AI tầm trung. Ryzen™ 200 Series là tên gọi mới (rebrand) của dòng Ryzen™ 8040 "Hawk Point" vốn đã thành công trên thị trường.

Ryzen™ 200 Series thuộc phân khúc chip AI tầm trung (Ảnh: AMD).

Về công nghệ, dòng chip này được xây dựng trên kiến trúc Zen 4 (tiến trình 4nm).

Sản phẩm được trang bị NPU XDNA 1 cung cấp sức mạnh 16 TOPS. Mặc dù không đủ mạnh cho trải nghiệm Copilot+ PC đầy đủ như dòng 300, 16 TOPS vẫn có thể chạy các tính năng AI cơ bản của Windows như Studio Effects (làm mờ nền, giao tiếp bằng mắt) một cách mượt mà và tiết kiệm pin.

Dòng chip này sử dụng đồ họa tích hợp RDNA 3 cho sức mạnh đồ họa vẫn ấn tượng.

Ở phân khúc phổ thông hiệu năng cao, AMD cho ra mắt AMD Ryzen™ 100 Series. Đây là dòng chip làm mới nhắm đến các laptop gaming giá rẻ hoặc laptop văn phòng hiệu năng cao nhưng không đặt nặng về AI. Ryzen™ 100 Series là dòng thay thế cho Ryzen™ 7000 Series cũ Rembrandt-R.

Ryzen™ 100 Series hướng đến phân khúc phổ thông hiệu năng cao (Ảnh: AMD).

Dòng chip này sử dụng kiến trúc Zen 3+ (6nm) thành công và vẫn mạnh mẽ, kết hợp với GPU tích hợp RDNA 2. Điểm khác biệt lớn nhất so với dòng 200 là Ryzen™ 100 Series hoàn toàn không có NPU. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai cần hiệu năng CPU và iGPU tốt trong tầm giá nhưng không chú trọng đến các tính năng AI mới.

Một số cái tên nổi bật trong dòng sản phẩm có thể kể đến như Ryzen™ 7 170 (8 nhân/16 luồng, 45W), Ryzen™ 7 160 (8 nhân/16 luồng, 28W) vẫn đủ sức cho trải nghiệm gaming và văn phòng mượt mà, ổn định.

Ở phân khúc phổ thông cho sinh viên - văn phòng, AMD giới thiệu Ryzen™ 10 Series, thay thế cho dòng 7020 Mendocino-R.

Dòng chip này được xây dựng trên kiến trúc Zen 2 ra mắt từ năm 2019 nhưng vẫn đủ mạnh cho các tác vụ cơ bản. Ryzen™ 10 Series sử dụng đồ họa tích hợp RDNA 2 và được sản xuất trên tiến trình 6nm vẫn rất tối ưng năng lượng. Tương tự như dòng 100, Ryzen™ 10 Series cũng không có NPU.

Ryzen™ 10 Series phù hợp cho các dòng laptop giá rẻ (Ảnh: AMD).

AMD Ryzen™ 10 Series sẽ gồm có các sản phẩm Ryzen™ 5 40 và Ryzen™ 5 30, cả hai đều có 4 nhân 8 luồng, phù hợp cho các laptop giá rẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu học tập cơ bản, lướt web và các ứng dụng văn phòng.

Trên đây là toàn bộ các bộ xử lý mới nhất của AMD dành cho laptop tính đến cuối năm 2025, mỗi bộ xử lý hướng đến một phân khúc khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.