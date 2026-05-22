Cần Thơ dẫn đầu miền Tây về chỉ số đổi mới sáng tạo

Ngày 22/5, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo khoa học Phát triển hệ sinh thái đổi mới - khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đây là sự kiện quan trọng nhằm khẳng định vai trò và cam kết của TP trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo dẫn dắt vùng ĐBSCL gắn với triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo ông Khởi, trong thời gian qua, Cần Thơ đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch, giúp hoạt động đổi mới sáng tạo từng bước lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Đến nay, hệ sinh thái của TP đã đạt được những kết quả cụ thể với 30 ghi nhớ hợp tác được ký kết, liên kết với 6 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ thành công 21 doanh nghiệp KHCN, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hơn 190 dự án khởi nghiệp. Đồng thời, TP đã hình thành và kết nối với 5 mạng lưới liên kết hệ sinh thái vùng, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian và 6 không gian làm việc chung.

Đặc biệt, năm 2025, TP đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 59, Nghị quyết 98 và được thống nhất chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Duật).

Hiện, TP đang chỉ đạo tiếp tục phát triển Trung tâm này trở thành hạt nhân điều phối hệ sinh thái toàn vùng ĐBSCL về chính sách, sandbox, liên kết ba nhà và hợp tác công - tư, kết hợp vận hành hiệu quả quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết, trong sự nghiệp phát triển KH,CN&ĐMST của đất nước, TP Cần Thơ đã khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.

Theo ông Mai Văn Dương, Cần Thơ xếp Top 10 địa phương dẫn đầu PII năm 2025 và là địa phương dẫn đầu của vùng ĐBSCL, không chỉ cho thấy nơi này đã có những nền tảng thực chất để bứt phá, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của địa phương, qua đó từng bước khẳng định vững chắc vị thế là trung tâm lớn về KHCN&ĐMST của vùng.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thời gian tới, Cần Thơ thiết lập hệ thống đo lường cụ thể để đánh giá đóng góp của KHCN,ĐMST&CĐS vào tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống ĐMST;

Cùng với đó, TP cũng đã hoàn thiện hệ thống ĐMST và các công cụ hỗ trợ mang tính nền tảng, trong đó chú trọng vai trò của các trung tâm ĐMST; Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tiềm năng, lợi thế của TP; Triển khai các chính sách đột phá nhằm thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và Hội Tin học TPHCM đã Ký kết hợp tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, với vị thế là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ đang mang trên mình sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo cho cả khu vực.

“Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với TP Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm vị thế của TP Cần Thơ không chỉ trong vùng ĐBSCL mà hướng đến cả nước và quốc tế”, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo khẳng định.