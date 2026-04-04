Cải tiến đáng chờ đợi trên iPhone 18 Pro Max

Hiện tại, chưa rõ thiết kế mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 18, hay chỉ tích hợp trên phiên bản Pro. Với việc tối ưu khu vực Dynamic Island, diện tích hiển thị trên màn hình sẽ được mở rộng hơn.

Khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max được thiết kế nhỏ gọn hơn phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Majin Bu).

Trên thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple chỉ giới thiệu 3 phiên bản màu sắc gồm bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Đây là lần đầu tiên dòng iPhone cao cấp không có tùy chọn màu đen hoặc xám đậm.

Trong một bài đăng mới nhất trên Weibo, tài khoản Instant Digital cho biết Apple cũng sẽ không cung cấp tùy chọn màu đen cho các mẫu iPhone 18 Pro. Thay vào đó, công ty được cho là đang thử nghiệm phiên bản màu đỏ đậm trên dòng máy này.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, mức giá mà Apple thiết lập đối với iPhone 17e và MacBook Neo cho thấy công ty có thể sẽ giữ nguyên giá iPhone 18 Pro vào cuối năm nay.

"Chiến lược của Apple là tận dụng sự biến động trên thị trường chip nhớ toàn cầu để tạo lợi thế cho mình. Bằng cách đảm bảo nguồn cung, hãng có thể tối ưu chi phí và cạnh tranh thị phần, trong khi các đối thủ buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm thông số phần cứng", Kuo cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trước đó, nhà phân tích này từng tiết lộ chiến lược của Apple đối với các mẫu iPhone 18 Pro là "tránh tăng giá càng nhiều càng tốt". iPhone 17e và MacBook Neo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Nếu thông tin trên chính xác, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì mức giá khởi điểm lần lượt 1.099 USD và 1.199 USD.

Nhiều khả năng, iPhone 18 Pro sẽ không có phiên bản màu đen (Ảnh: MacRumors).

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Đây là giai đoạn kiểm định sản xuất cuối cùng trước khi sản phẩm ra mắt vào tháng 9. Ở giai đoạn này, Apple sẽ vận hành thử một phần dây chuyền lắp ráp của nhà máy để kiểm định quy trình sản xuất, năng suất và kiểm soát chất lượng.