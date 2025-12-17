Danh sách 15 điểm công chiếu trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, U22 Việt Nam đã xuất sắc tiến vào chung kết bóng đá nam SEA Games Thailand 2025 (SEA Games 33). Các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U22 Thái Lan vào 19h30 ngày 18/12.

Trận đấu này sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các nền tảng, đồng thời tổ chức trình chiếu tại 15 địa điểm công cộng bao gồm quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, Cần Thơ và Đồng Tháp. Sự kiện mở cửa từ 18h đến khi trận đấu kết thúc, chào đón tất cả người hâm mộ bóng đá đến check-in (đăng ký), tham gia các hoạt động bên lề và xem bóng đá.

Đây là chuỗi hoạt động cộng đồng có quy mô lớn, được đơn vị thực hiện nhằm mang đến cho người hâm mộ cơ hội cùng hòa mình cùng không khí cháy bỏng trên sân Rajamangala, thông qua màn hình LED khổ lớn được dựng sẵn ở mỗi địa điểm.

Không chỉ mang đến hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động; chuỗi sự kiện này còn giúp người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ U22 Việt Nam. Trước đó, FPT Play đã triển khai song song chiến dịch thu thập trực tuyến 10.000 lời chúc của người hâm mộ gửi đến Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia SEA Games Thailand 2025.

U22 Việt Nam tiến tới chung kết sau trận thắng thuyết phục U22 Philippines (Ảnh: FPT Play).

Trận đấu sắp tới đánh dấu lần thứ 6 Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau ở vòng chung kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games. Nếu giành được chiến thắng, U22 Việt Nam sẽ tái lập được chuỗi thành tích tốt tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đội tuyển Việt Nam từng 2 lần liên tiếp đoạt HCV các năm 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại http://fptplay.vn hoặc tại ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box.