Phone (4a) Series sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Nothing, với mặt lưng trong suốt kết hợp liền mạch với hệ thống camera và Glyph Matrix trên khung kim loại.

Phone (4a) đánh dấu sự hiện diện chính thức của thương hiệu Nothing tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Phiên bản Phone (4a) Pro sở hữu khung kim loại nguyên khối, bề mặt phẳng tinh gọn cùng độ mỏng 7,95mm. Thiết bị hỗ trợ tản nhiệt với buồng hơi, đồng thời đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65.

Máy được trang bị hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 50MP, ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x cùng ống kính góc siêu rộng 8MP. Camera selfie của máy có độ phân giải 32 MP.

Màn hình của máy có kích thước 6,83inch cùng độ phân giải 4K. Thiết bị tích hợp bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Viên pin đi kèm có dung lượng 5.080mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 50W.

Phiên bản Phone (4a) vẫn giữ thiết kế trong suốt đặc trưng với cụm camera trung tâm, đèn báo ghi hình đa màu và Glyph Bar ở mặt lưng. Máy đạt chuẩn IP64 và có khả năng ngâm nước ở độ sâu 25cm trong tối đa 20 phút.

Mẫu máy này sở hữu màn hình 6.78inch, độ phân giải Full HD+. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4, dung lượng RAM tùy chọn 8/12GB cùng bộ nhớ trong 256/512GB. Viên pin đi kèm có dung lượng 5.080mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 50W.

Dòng sản phẩm Phone (4a) sở hữu thiết kế mặt lưng trong suốt đặc trưng từ Nothing (Ảnh: Thế Anh).

Bộ đôi Phone (4a) và Phone (4a) Pro được cài đặt sẵn trên nền tảng Nothing OS 4.1, dựa trên hệ điều hành Android 16. Nothing OS theo đuổi triết lý tối giản, trực quan, mang đến trải nghiệm mượt mà và tự nhiên.

Tại thị trường Việt Nam, Nothing Phone (4a) có giá bán khởi điểm từ 12 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, OPPO Reno15 F và Samsung Galaxy A57.

Trong khi đó, phiên bản Phone (4a) Pro có giá bán 16 triệu đồng. Sản phẩm này cạnh tranh với các đối thủ như OPPO Reno15, Honor 600 hay Xiaomi 15T Pro.

Nothing là thương hiệu smartphone non trẻ của Anh, được biết đến với thiết kế khác biệt và giao diện Nothing OS. Hãng cũng có cách đặt tên sản phẩm khá lạ, như Phone (3), Phone (3a), Phone (3a) Pro hay CMF Phone 2 Pro. Phone (4a) là mẫu smartphone chính hãng đầu tiên của Nothing được bán tại thị trường Việt Nam.