Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt (Ảnh: Viettel).

Kết quả này cho thấy Tammi đang thu hút sự quan tâm của người dùng. Khác với các ứng dụng được phát triển riêng lẻ trước đây của Viettel, Tammi được thiết kế theo mô hình siêu ứng dụng, tích hợp gần 50 dịch vụ trên một giao diện và sử dụng AI Agent để hỗ trợ vận hành.

Các nhóm tính năng chính của Tammi gồm gọi điện, nhắn tin và họp trực tuyến.

Theo giới thiệu của Viettel, Tammi được phát triển nhằm hạn chế một số vấn đề thường gặp khi gọi qua Internet như giật, lag, mất tiếng hoặc suy giảm chất lượng khi kết nối không ổn định.

Nền tảng này kết hợp dịch vụ OTT với hạ tầng viễn thông của Viettel và các năng lực công nghệ do doanh nghiệp phát triển. Theo Viettel, việc kết hợp này nhằm cải thiện khả năng xử lý và duy trì chất lượng kết nối trong các cuộc gọi qua Internet.

Một trong những tính năng được Viettel giới thiệu là gọi chéo App-to-Phone và Phone-to-App. Người dùng Tammi có thể gọi tới số điện thoại thông thường chưa cài ứng dụng, trong khi người sử dụng số điện thoại cũng có thể nhận cuộc gọi từ Tammi theo cơ chế được nền tảng hỗ trợ.

Tính năng này mở rộng khả năng liên lạc giữa người dùng Tammi và những người chưa cài ứng dụng. Trong một số trường hợp, chẳng hạn khi kết nối di động không ổn định nhưng vẫn có Wi-Fi, người dùng có thể chuyển sang phương thức kết nối phù hợp với điều kiện mạng.

Tammi cũng hỗ trợ họp trực tuyến với các cuộc gọi video nhóm tối đa 100 người, thời lượng miễn phí lên tới 120 phút, theo thông tin từ Viettel. Doanh nghiệp cho biết tính năng này hướng tới các nhu cầu như học tập, làm việc nhóm và tổ chức hội nghị trực tuyến.

Tammi được Viettel giới thiệu lần đầu tại MWC Barcelona vào tháng 3, trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ tại Việt Nam vào tháng 6.

Mốc 5 triệu người dùng được Viettel xác định là một trong những bước đầu trong quá trình phát triển Tammi thành nền tảng giao tiếp và dịch vụ số. Trong đó, các tính năng gọi điện và nhắn tin được xem là nhóm dịch vụ nền tảng để hình thành tần suất sử dụng thường xuyên.