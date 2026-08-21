iPhone 18 Pro Max ra mắt khi nào?

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn có thể dự đoán thời điểm iPhone mới ra mắt dựa trên những sự kiện trước đó. Như thường lệ, sự kiện ra mắt iPhone mới dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 9.

Bốn phiên bản màu sắc dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: 9to5mac).

Theo MacRumors, Apple có thể tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào thứ tư (ngày 9/9). Hãng có thể bắt đầu nhận đặt hàng trước từ thứ bảy (ngày 12/9) và mở bán vào thứ sáu tuần tiếp theo (ngày 18/9).

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết công ty sẽ thay đổi kế hoạch ra mắt sản phẩm trong năm nay. Cụ thể, Apple được cho là sẽ công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào tháng 9. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Báo cáo từ The Elec cho biết Apple đang yêu cầu các đối tác cung ứng giảm giá tấm nền OLED cho dòng iPhone 18 Pro Max trong bối cảnh chi phí chip nhớ và nhiều linh kiện khác ngày càng tăng cao.

Theo đó, Apple đã đưa ra mức giá đề xuất khoảng 70 USD cho mỗi tấm nền OLED. Tuy nhiên, con số cuối cùng mà hãng phải trả có thể còn thấp hơn nữa.

Các ước tính trong ngành cho thấy Samsung Display và LG Display sẽ cung cấp tấm nền này với mức giá khoảng 66,5 USD mỗi chiếc. Mức giảm này tương đương khoảng 20% so với mức giá mà Apple đã chi trả cho tấm nền OLED trên iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ riêng Apple, các nhà sản xuất điện thoại thông minh trên toàn cầu đều đang cố gắng bù đắp chi phí bộ nhớ bằng cách giảm chi phí thu mua các linh kiện khác, bao gồm cả tấm nền hiển thị và các mô-đun camera.

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro Max sẽ có trang bị độc quyền (Ảnh: MacRumors).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Ice Universe tiết lộ iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera có khả năng thay đổi khẩu độ. Đáng nói, tính năng này chỉ xuất hiện độc quyền trên phiên bản Pro Max, trong khi mẫu Pro không hỗ trợ.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Việc Apple chỉ trang bị tính năng này trên dòng sản phẩm Pro Max sẽ góp phần phân cấp các thiết bị cũng như người dùng. Trước đó, Apple cũng làm điều tương tự khi trang bị camera tele 5x trên iPhone 15 Pro Max, trong khi phiên bản iPhone 15 Pro chỉ hỗ trợ camera tele 3x.