Bose ra mắt tai nghe QuietComfort Ultra Headphones 2

Mẫu tai nghe mới mang đến âm thanh nguyên bản qua cổng USB-C, chống ồn thông minh thích ứng, chế độ âm thanh rạp phim sống động, cùng thiết kế bóng bẩy, tất cả gói gọn trong một trải nghiệm cao cấp, tiện dụng và cá nhân hóa.

Tai nghe khử tiếng ồn Bose QuietComfort Ultra Headphones 2 (Ảnh: Bose).

Bose QuietComfort Ultra Headphones 2 còn được nâng cấp về thời lượng pin lên đến 30 giờ, khả năng tự động phát hiện đeo tai, kết nối Bluetooth 5.4 đa thiết bị, và hỗ trợ Spotify Tap, Google Fast Pair, cùng bộ giải mã âm thanh độ nét cao aptX Adaptive.

Sản phẩm có hai màu cơ bản: đen và trắng, giá bán lẻ 10,99 triệu đồng, được trưng bày tại hệ thống Bose Store và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 17/10.

Loa Bose SoundLink Micro 2

Phiên bản nâng cấp mẫu loa SoundLink Micro siêu di động được đông đảo người dùng yêu thích, với âm thanh mạnh mẽ, thiết kế bỏ túi nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, chống nước và chống bụi IP67, pin sạc 12 giờ với cổng USB-C và đai đeo mới tiện dụng giúp chiếc loa trở nên phù hợp cho mọi chuyến đi.

Loa có giá 2,99 triệu đồng với màu đen đã được mở bán trong tháng 9. Phiên bản màu xanh lam được ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 17/10.

Loa di động Bose SoundLink Micro 2 (Ảnh: Bose).

Bộ sưu tập màu giới hạn: Âm thanh hòa cùng sắc màu

Ngoài các sản phẩm mới, Bose cũng giới thiệu loạt bộ sưu tập màu giới hạn (Limited Edition) dành cho các dòng tai nghe và loa SoundLink, mang đến những sắc độ tinh tế và đầy cảm hứng.

Dessert gold & moonlight grey - màu vàng sa mạc và xám ánh trăng, lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn và ánh trăng bạc, kết hợp cùng điểm nhấn kim loại sang trọng, nổi bật như một món trang sức tinh xảo.

Các sản phẩm bộ sưu tập màu vàng sa mạc (dessert gold) và xám ánh trăng (moonlight grey) (Ảnh: Bose).

Ice blue - màu xanh băng trong trẻo, gợi cảm giác tươi mát của băng tan và sương sớm, mang lại nguồn năng lượng nhẹ nhàng, thư giãn.

Các sản phẩm bộ sưu tập màu xanh băng (ice blue) (Ảnh: Bose).

Driftwood sand với tông nâu cát trắng lấy cảm hứng từ gỗ mục và cát biển, thanh bình và tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái và mộc mạc.

Các sản phẩm bộ sưu tập màu nâu cát trắng (driftwood sand) (Ảnh: Bose).

Midnight violet sắc tím bóng đêm gợi không khí huyền ảo của bầu trời đêm và ánh pha lê, tạo cảm giác đắm chìm và lôi cuốn trong âm nhạc.

Các sản phẩm bộ sưu tập màu tím bóng đêm (midnight violet) (Ảnh: Bose).

Với các sản phẩm đầy cảm hứng này, Bose tiếp tục khẳng định triết lý “Music Deserves Bose” - trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, tinh tế và đầy phong cách cùng Bose.

Thông tin chi tiết tại: BosebyUPSV.com

Bose nổi tiếng về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển và trong ô tô. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose, công ty đã luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm âm thanh chất lượng cao thông qua sự đổi mới.

Các nhân viên của Bose gồm các kỹ sư, nhà nghiên cứu, những người đam mê âm nhạc. Họ làm việc với niềm tin rằng âm thanh là nguồn lực mạnh mẽ nhất trên trái đất; khả năng biến đổi, truyền tải và khiến mọi người thấy mình đang “sống”. Trong 60 năm, niềm tin này đã thúc đẩy Bose tạo ra những sản phẩm đã góp phần thay đổi cách mọi người nghe nhạc.

Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức của Bose tại Việt Nam.