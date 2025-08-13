Bose ra mắt loạt sản phẩm mới: Cá nhân hóa, di động và mạnh mẽ

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2

Bose giới thiệu các sản phẩm âm thanh mới tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Bose).

Là phiên bản tai nghe nhét tai cao cấp nhất trong dòng QuietComfort, Bose QC Ultra Earbuds 2 được trang bị công nghệ chống ồn thích ứng cải tiến, tăng cường khả năng thu âm giọng nói bằng AI, và hỗ trợ sạc không dây. Với thiết kế tinh tế và vừa vặn, tai nghe mang đến trải nghiệm đeo thoải mái, âm thanh không gian sống động và cuộc gọi rõ ràng trong mọi điều kiện.

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 (Ảnh: Bose).

Sản phẩm ra mắt ngày 12/8 với màu đen, trắng khói và màu giới hạn đỏ mận, có giá bán lẻ 7,49 triệu đồng.

Loa Bose SoundLink Plus

Loa Bose SoundLink Plus (Ảnh: Bose).

Là sự kết hợp giữa hiệu suất âm thanh và tính di động, Bose SoundLink Plus sở hữu âm trầm mạnh mẽ, khả năng chống nước, chống bụi (theo tiêu chuẩn IP67) và thời lượng pin lên đến 20 giờ. Với thiết kế bền bỉ và hiện đại, cùng chức năng sạc ngược cho thiết bị qua cổng USB-C, SoundLink Plus là người bạn đồng hành cho những cuộc vui. Sản phẩm cũng được mở bán ngày 12/8 ở mức giá 6,49 triệu đồng, có các màu đen, xanh lam và phiên bản màu giới hạn vàng chanh.

Loa Bose SoundLink Home

Mẫu loa SoundLink Home (Ảnh: Bose).

SoundLink Home là mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn dành cho không gian sử dụng chính tại nhà, kết hợp giữa thiết kế thanh lịch và âm thanh mạnh mẽ. Với khả năng phát nhạc qua Bluetooth hoặc USB-C, thời lượng pin lên đến 9 giờ, cùng micô tích hợp cho cuộc gọi và điều khiển giọng nói, sản phẩm mang đến sự linh hoạt và tiện nghi, biến căn phòng thành không gian âm nhạc. Sản phẩm đã ra mắt ngày 4/7 với màu bạc, xám đen và phiên bản giới hạn màu nâu gỗ, có giá là 5,99 triệu đồng.

Loa Bose SoundLink Micro 2

Loa Bose SoundLink Micro 2 (Ảnh: Bose).

Phiên bản nâng cấp từ mẫu loa SoundLink Micro di động được nhiều người dùng yêu thích của Bose. Bose SoundLink Micro 2 mang đến âm thanh mạnh mẽ trong một thiết kế bỏ túi nhỏ gọn. Kết cấu chắc chắn, chống nước và chống bụi IP67, pin sạc 12 giờ với cổng USB-C và dây đeo mới tiện dụng có thể tháo rời giúp chiếc loa phù hợp cho mọi chuyến đi. Sản phẩm có hai màu: đen và xanh lam, giá 2,99 triệu đồng và sẽ được mở bán trong tháng 9.

Ngoài ra, Bose cũng giới thiệu những bộ sưu tập màu giới hạn mới cho các sản phẩm đang được ưa chuộng của hãng, giúp người dùng có thêm những lựa chọn màu sắc cá tính, có thể kể đến như màu vàng chanh, xanh chạng vạng, đỏ mận hay hồng hoa… Thông tin chi tiết về sản phẩm tham khảo tại website BosebyUPSV.com hoặc tại hệ thống Bose Store và các cửa hàng uỷ quyền chính hãng trên toàn quốc.

Bose nổi tiếng thế giới về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển trong ô tô. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose, công ty đã luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm âm thanh chất lượng thông qua sự đổi mới.

Các nhân viên đầy nhiệt huyết của Bose là các kỹ sư, nhà nghiên cứu, những người đam mê âm nhạc, họ có niềm tin rằng âm thanh là nguồn lực mạnh mẽ nhất trên trái đất; khả năng biến đổi, truyền tải và khiến mọi người thấy mình đang “sống”. Trong 60 năm, niềm tin này đã thúc đẩy Bose tạo ra những sản phẩm góp phần thay đổi cách mọi người nghe nhạc.

Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Bose tại Việt Nam.