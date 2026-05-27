Biến ảnh cá nhân thành mô phỏng 3D bằng câu lệnh AI

Trào lưu tạo ảnh bằng AI tiếp tục thu hút sự quan tâm khi nhiều người dùng thử biến ảnh đời thường thành tranh vẽ, ảnh studio hoặc nhân vật hoạt hình. Trong đó, phong cách mô phỏng 3D được yêu thích nhờ tạo cảm giác sinh động, đáng yêu nhưng vẫn giữ được một số đặc điểm nhận diện của nhân vật gốc.

Để thực hiện, người dùng có thể tải ảnh lên công cụ AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, sau đó nhập câu lệnh mô tả rõ phong cách mong muốn, các chi tiết cần giữ nguyên và mức độ biến đổi của nhân vật.

Câu lệnh gợi ý:

“Biến nhân vật trong ảnh đã tải lên thành nhân vật hoạt hình 3D, đồng thời giữ nguyên các đặc điểm khuôn mặt, biểu cảm và kiểu tóc như trong ảnh gốc.

Giữ nguyên hoàn toàn trang phục của nhân vật, bao gồm áo quần, phụ kiện và mọi chi tiết xuất hiện trong ảnh tham chiếu.

Nhân vật nên được tạo hình với các đặc điểm cường điệu theo phong cách hoạt hình như cổ dài, đôi mắt to hơi rũ và đôi môi đầy đặn.

Sử dụng ánh sáng mềm, tán xạ nhẹ để làm nổi bật bề mặt mịn, hơi bóng của nhân vật. Áp dụng bảng màu ấm, tươi sáng và giữ nguyên tư thế giống với ảnh gốc.”

Tuy nhiên, ảnh do AI tạo ra chỉ nên xem là bản tham khảo hoặc phục vụ mục đích giải trí. Công cụ có thể thay đổi một số đường nét khuôn mặt, vóc dáng hoặc chi tiết trang phục so với ảnh gốc, vì vậy người dùng nên kiểm tra kỹ trước khi chia sẻ công khai.